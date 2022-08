“Spazio alla tua voce”: non va in vacanza lo Sportello cittadino inaugurato dalla Consigliera Comunale DEM e Capogruppo PD a Marino, Franca Silvani

Lo Sportello Cittadino Spazio alla Tua Voce, inaugurato lo scorso aprile dalla Consigliera Comunale DEM Franca Silvani, membro Assemblea nazionale e Capogruppo PD a Marino, resta operativo per tutto il mese di agosto, continuando le attività di ascolto della cittadinanza e di monitoraggio del territorio.

Proseguono, infatti, gli appuntamenti del martedì a S. M. delle Mole nella sede del PD, a Marino centro, presso il locale di Alberto Canestri. Anche il Centro Sociale per Anziani di Cava dei Selci, nel Parco della Pace, ha messo a disposizione i suoi locali.

“Su idea di alcune cittadine e cittadini – spiega Franca Silvani – abbiamo attivato un vero e proprio monitoraggio del territorio: sotto la guida di Alberto Canestri siamo partiti dal centro storico e ogni venerdì stiamo procedendo per sopralluoghi quartiere per quartiere, (ma anche strada per strada dietro richieste e segnalazioni che stiamo ricevendo proprio in questi giorni), per fare insieme alla cittadinanza una mappatura delle criticità da risolvere e delle bellezze da mettere in luce, da sottoporre poi all’attenzione dell’amministrazione comunale per quanto di dovere e competenza. Ci sono situazioni annose di incuria, abbandono e degrado e lo Sportello Cittadino vuole accendere un faro di attenzione per esortare la valorizzazione ed il rilancio complessivo del territorio, fungendo da ripetitore per la Voce delle Cittadine e dei Cittadini, che chiedono e attendono da tempo interventi incisivi e risolutivi”.

L’ultimo sopralluogo prima delle ferie estive è stato quello di venerdì 5 agosto, a Borgo Garibaldi, per i marinesi For De Porta. Si tratta del quarto, i precedenti sono stati effettuati presso: Cave di Peperino, Acqua Santa, Rione Coste e via Ferrer.

“Lo Sportello Cittadino – aggiunge Silvani – oltre che strumento di voce e servizio, si pone anche come strumento di conoscenza delle bellezze nella disponibilità del nostro territorio e così, a grande richiesta, inizieremo da settembre con l’organizzazione di gruppi di cittadine e cittadini per visitare il Mitreo di Marino, tra i Mitrei di tutto il mondo, uno dei meglio conservati! Seguiranno informazioni specifiche. Nel frattempo, nel ricordare la raggiungibilità no-stop dello Sportello Cittadino, sia attraverso i canali di posta elettronica e WhatsApp, sia attraverso il calendario di appuntamenti di seguito riportati, auguro di cuore Buon Ferragosto a tutte e a tutti, ovunque voi siate, e se siete in città, lo Sportello Cittadino c’è, sempre di martedì!”

È possibile contattare lo Sportello Cittadino tramite posta elettronica franca.silvani@comune.marino.rm.it o tramite WhatsApp al numero 339 727 1634.

Gli appuntamenti riprenderanno dal 23 agosto e saranno così articolati:

martedì 23 agosto presso il Centro anziani di Cava dei Selci all’interno del Parco della Pace;

martedì 30 agosto a S. Maria delle Mole nella sede del Pd in via Silvio Pellico, 81;

martedì 6 settembre a Marino centro presso il Cantinone di Canestri Alberto a Piazza Europa/Via privata Quagliarini n. 1.

L’orario rimane invariato, dalle ore 17.30 alle 19.30.

