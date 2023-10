Aromaterapia, Radiestesia e Radionica: Openday gratuito il 29 ottobre Anzio

Aromaterapia, Radiestesia e Radionica: l’Openday gratuito il 29 ottobre ad Anzio

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del benessere psicofisico

La Lavinia Litora, Associazione Culturale ospiterà presso la propria sede, domenica 29 ottobre l’Openday dedicato all’Aromaterapia, la Radionica, Radiestesia e Reiki. L’evento, organizzato da Natascia e Romina Malizia, Giornaliste, Operatrici del Benessere Olistico e M° di Danze Orientali, hanno ideato da tempo un progetto dedicato al benessere psicofisico “Oriente e Benessere Accademia delle Arti” ove presenteranno per l’occasione la Scuola Mitakuye Oyasin Studio Olistico di Emiliano Amici e la docente Noemi Piraino. Un pomeriggio all’insegna del benessere dove tutti possono partecipare gratuitamente, previa prenotazione e conoscere le nuove attività e Corsi presenti presso la Lavinia Litora oltre a quelli già esistenti come il Coro, il Teatro e la Danza Orientale. Nel primo pomeriggio alle ore 17 l’openday si aprirà con la presentazione degli ospiti ed il primo argomento l’Aromaterapia ed oli essenziali per il riequilibrio dei Chakra a cura di Natascia e Romina Malizia (con valutazioni energetiche con pesca intuitiva). Gli Oli Essenziali possiedono innumerevoli benefici e possono essere utilizzati per svariati usi, anche in caso di influenza, raffreddore, dolori muscolari, mal di testa, insonnia. La forza degli Oli Essenziali si applica anche per un riequilibrio emotivo e psichico oltre al benessere del corpo. Avvicinando gli oli essenziali ai chakra riusciamo a riequilibrare corpo e mente. Saranno ospiti e finalmente presenti sul territorio Emilinao Amici e Noemi Piraino con la Scuola Mitakuye Oyasin Studio Olistico che formano da tempo con Corsi professionali dedicati alla Radiestesia, Radionica, Reiki, Genesa e discipline bioenergetiche. Emiliano Amici, docente in Radiestesia e Radionica; la sua scuola conta circa mille studenti ed offre dieci corsi di Radiestesia e Radionica. Ricercatore, scrittore e docente accreditato presso l’International Practitionners of Holistic Medicine con numero IPHMNC 4488 e presso l’International Association Of Therapists. È fondatore anche della Scuola Italiana di Reiki, Scuola di Ipnosi di Trasformazione Energetica e Mental Coaching che gode di quattro accreditamenti internazionali. Vanta un’esperienza di oltre vent’anni di studio e pratica nell’ambito delle discipline bioenergetiche ed è Pranic Healer di terzo Livello e Reiki Master. Durante l’openday presenterà il Corso già in calendario per l’11 Novembre sempre presso la Lavinia Litora dedicato alla Radiestesia Cabalistica.

Ma che cos’è la Radiestesia? Con Emiliano sarà possibile scoprire ed approfondire ogni aspetto e verificare dal vivo i pendoli più usati. La Radiestesia è una tecnica bioenergetica in grado di misurare, conoscere e lavorare con le energie intorno a noi. È una tecnica estremamente versatile e multidisciplinare in grado di apportare, con le giuste tecniche, guarigioni energetiche a livello spirituale. La Radiestesia è l’uso sapiente di strumenti, come il Pendolo o il Biotensor ad esempio, l’uso dei quadranti e di circuiti Radionici. La Radionica è la parte operativa della disciplina e lavora secondo il concetto delle Onde di Forma, ossia forme di energia che nascono dalle figure geometriche. A concludere gli interventi la presentazione di Noemi Piraino Operatrice Olistica e Tutor Bioenergetico presso la Scuola di Ipnosi di Trasformazione Energetica, la Scuola Italiana di Reiki e la Scuola di Radiestesia e Radionica “Mitakuye Oyasin. Presenterà il Corso di I° Liv. di Reiki Usui previsto per il week-end del 2 e 3 Dicembre. Che cos’è il Reiki Usui? Ha radici nel buddismo tibetano (origine giapponese). Con il tocco delle mani si vanno ad equilibrare le energie dei corpi sottili della persona. Con il reiki possiamo andare a lavorare su situazioni passate non risolte a livello emotivo ed emozionale. Si possono trattare varie problematiche da muscolari, articolari, ansia e stress.

Per partecipare a questo impedibile appuntamento basterà prenotare gratuitamente al numero

+39 328.9712092 (Natascia e Romina Malizia) ed indicare il numero dei posti da riservare, evento sui social Facebook.

Ass. Cult. Lavinia Litora – Villa Claudia Anzio (Via Volturno, 2 b) – Anzio (Rm)