Astrotarocchi 30 aprile 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 30 Aprile 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete nuovi inizi anche per chi e’ single e’ possibile che arrivino nuove conoscenze, nuove situazioni e qualcuno probabile inizia una nuova storia d’amore, bolle molta roba in pentola, la giornata e’ frizzante

Toro qualcuno di poco sincero, continua a gratificarvi, ma voi qualcosa l’avete gia’ intuita, ci sono delle scelte che dovrete fare e la chiave per risolvere questa cosa passa attraverso un uomo, verra’ alla luce la cosa e quindi capirete da chi dovrete prendere le distanze, la giornata comunque e’ buona

Gemelli con il tempo arrivano le soluzioni a qualcosa che un po’ pensiero vi da’, a volte non tutto e subito e’ possibile metterlo a posto ma sicuramente nel vostro caso si sistema, ci vuole pazienza e tempo, la giornata per voi e’ buona

Cancro dovrete osservare qualcosa da molto vicino, analizzare ogni dettaglio per arrivare a capire alcune cose, ma in ogni caso il destino aiuta a risolvere questa questione a cui pensate e comunque la giornata e’ buona

Leone la perseveranza nel portare avanti gli obiettivi sicuramente vi premiera’, ci sono buone notizie sul fronte lavoro e situazioni economiche che iniziano a muoversi nel verso giusto, e quindi la giornata e’ movimentata ma buona

Vergine il momento e’ ottimo per un cambiamento, se l’avete pensato , appena possibile mettetelo in atto, c’e’ proprio la necessita’ ora di cambiare, puo’ riguardare qualunque situazione, principalmente sembra l’amore, la giornata e’ bella intensa

Bilancia per voi potrebbero arrivare entrate extra che non v’aspettate, e potrebbe, qualcuno con cui non parlate, riavvicinarsi e chiarire una questione in sospeso, o meglio crea un ponte per riuscire a fare in modo di chiarire, comunque la giornata e’ buona

Scorpione all’improvviso da un labirinto d’idee di situazioni, falciate via tutto e sgombrate la strada da fastidi e grattacapi, metterete letteralmente il paraocchi e tanti saluti a chi lasciate indietro andrete dritte alla vostra meta, la giornata e’ risolutiva

Sagittario avete la mente libera, per quanto e’ possibile al di la’ delle situazioni quotidiane che dovete affrontare, e’ un momento veramente buono per idee che possono essere messe in campo con l’aiuto di qualcuno esperto, la giornata e’ piena ma costruttiva

Capricorno Per la giornata di oggi se c’e’ qualche complicazione che sara’ difficile risolvere immediatamente ma nell’arco di qualche giorno si sistema tutto e comunque la giornata e’ impegnativa

Acquario si fara’ chiarezza su qualcosa che non conoscete bene, non potrete per ora risolvere la questione, dovrete trovare una strada diversa per aggirare l’ostacolo e risolverete sicuramente nelle prossime settimane, la giornata e’ buona

Pesci il vento comincia a girare, arrivano le cose belle tanto attese e finalmente torna il sorriso, la voglia di fare e l’allegria, la giornata e’ buona e molto produttiva



Buona giornata



