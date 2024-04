Europee, Maritato(IV): “Vannacci inaccettabile. Chieda scusa ai disabili”

“Riprovevoli ed inaccettabili, le affermazioni del generale Roberto Vannacci, che auspica la possibilità di classi separate, per tutti i disabili. L’ultima “perla di saggezza” del leghista candidato alle Europee, davvero un fiume in piena che rischia di far affogare diritti intoccabili dei più deboli. Forti e inappropriate, le ultime dichiarazioni del generale – parole che condanniamo con fermezza – che vanno ad alterare diritti inalienabili come l’aborto, che a detta di Vannacci non sarebbe un diritto. Affermazioni che risuonano pericolose e fuori luogo”, dichiara in una nota stampa Michel Emi Maritato, esponente di Italia Viva, che poi auspica “seri provvedimenti sulle inaccettabili parole di Vannacci, prendendo una posizione ferma e contraria , sulla possibilità, paventata da Roberto Vannacci, di desiderare classi separate per i disabili. Io sono disabile…Non me ne vergogno, Mi vergogno del mio Stato, se mi rappresenta da Vannacci, che vorrebbe mettermi in una classe separata. Caro Vannacci, Sparta si è estinta migliaia di anni fa e l’intelletto della diversità ha prevalso”, conclude l’esponente di Italia Viva, Michel Emi Maritato.

