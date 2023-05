Zara Kramžar rinnova con la Roma

La numero 33 giallorossa è arrivata in estate e pur giovanissima si è ritagliata da subito uno spazio importante in Prima Squadra.

“Sono veramente felice di avere l’opportunità di prolungare il mio contratto con un club come la Roma”, ha spiegato Zara.

“È stato senza dubbio un anno ricco di emozioni per me: ho fatto il mio debutto con la Roma, ho giocato in Women’s Champions League, ho vinto lo Scudetto sia con la Primavera sia con la Prima Squadra. Non potevo chiedere di più e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro”.

La centrocampista classe 2006 ha raccolto, in questa sua prima stagione, 18 presenze in giallorosso segnando 4 gol in tutte le competizioni.

“Siamo molto soddisfatti di aver prolungato il contratto di Zara. In questi anni il Club non ha mai nascosto le sue priorità: lavorare affinché la Prima Squadra possa crescere per diventare sempre più competitiva e lavorare altrettanto duramente per far emergere i propri talenti – ha commentato Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football – Zara rappresenta tutto questo, un talento cristallino nel panorama del calcio giovanile, e per questo motivo siamo contenti di aver prolungato il suo contratto”.

Congratulazioni, Zara!