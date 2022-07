Il commissario Strati incontra la prima squadra del Nettuno Calcio

Il Commissario Straordinario Bruno Strati ha incontrato la prima squadra del Nettuno Calcio, neopromosso in Eccellenza.

Un risultato che ha portato lustro a tutta la città che torna ad avere una sua rappresentante nel massimo campionato regionale dopo sette anni di assenza.

La squadra del presidente Tosoni ha iniziato la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato fissato per domenica 4 settembre. Al commissario Strati è stata donata una maglia con il numero 10 e lui non ha mancato di incoraggiare la squadra.



“Il risultato che avete ottenuto lo scorso anno è stato eccezionale – ha dichiarato Strati ai ragazzi impegnati nell’allenamento – il lavoro fatto dal presidente Tosoni e dalla dirigenza ha dato i suoi frutti portando prestigio all’intera città. Il lavoro di gruppo e il gioco di squadra pagano sempre ed è con questo spirito che dovrete affrontare questa nuova avventura in Eccellenza.

Come Amministrazione stiamo facendo squadra e stiamo lavorando incessantemente per concludere tutte le opere che abbiamo in cantiere. Tra queste c’è naturalmente la riapertura del Celestino Masin. Tutti dobbiamo contribuire per far sì che il Nettuno Calcio torni al più presto nel “suo” stadio”.

