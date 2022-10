Lazio Women-San Marino, altri tre punti per Catini

In un Fersini finalmente coronato dal pubblico biancoceleste dopo quasi due anni a porte chiuse, la Lazio Women regala tre punti ai suoi tifosi con un netto 3-0 impartito al San Marino Academy. Le biancocelesti fanno un po’ di difficoltà ad arrivare in rete. Tante sbavature negli ultimi venti metri portano la Lazio (che comunque fa sempre la partita) a mancare l’appuntamento col gol molteplici volte. Quasi nessuna occasione invece per le Titane ospitate.

Nel secondo tempo però è tutta un’altra musica quella che suonano Catini e le sue a Formello. Dopo qualche minuto la Lazio conquista subito un calcio di rigore dopo una mischia in area di rigore. Ad andare sul dischetto è la solita Deppy che fa 1-0 e si porta a tre gol stagionali. Il San Marino allora fa ancora più difficoltà ad inseguire, e la solidità della squadra va sempre più sgretolandosi. Al 62′ allora Visentin scatta sul filo del fuorigioco e si invola tutta sola a tu per tu con il portiere avversario. Sinistro chirurgico e palla in buca d’angolo.

La partita è ormai indirizzata e le biancocelesti giocano con molta più serenità in campo. Subentra anche Fuhlendorff a partita in corso, e si presenta anche sul dischetto per fare il definitivo 3-0. La seconda punta con l’undici sulle spalle però si fa ipnotizzare e con il mancino non trova il gol incrociando. Ottima risposta del portiere. La gioia del gol se la toglie però con una rete eccellente a due minuti dalla fine. Imbucata precisa sulla destra, Fuhlendorff porta palla, rientra e con il sinistro chiude i giochi.

Segnano tutte e tre le attaccanti della Lazio, che si porta a dieci punti e resta incollata ai vertici della classifica. Continua la marcia a suon di gol delle aquilotte.

LAZIO WOMEN – Guidi, Eriksen, Kakampouki, Chatzinikolaou, Castiello, Toniolo, Falloni, Colombo, Pittaccio, Proietti, Visentin. A disp.: Natalucci, Pezzotti, Khellas, Vecchione, Palombi, Groff, Musolino, Jansen, Fuhlendorff.

All.: Massimiliano Catini.

SAN MARINO ACADEMY – Olivieri, Montalti, Gallina, Zito, Ladu, Marengoni, Bertolotti, Brambilla, Papaleo, Barbieri, Bolognini. A disp.: Montanari, Miccirelli, Solde Menin, Larenza, Accornero, Tamburini, Abouziane, Prinzivalli, Desiati.

All.: Giulia Domenichetti.

