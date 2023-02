Tre punti d’oro per i giallorossi

Fisio fit

All’Olimpico la Roma ospita in campionato l’Hellas Verona per cercare di tornare in zona Champions League e mettere paura alle milanesi.

La sfida non non regala intense emozioni se non qualche attimo in cui le due squadre sembrano prevalere per qualche minuto alternandosi un po’ la supremazia. Occorre attendere il 45′ minuto perché Ola Solbakken su cross di Leonardo Spinazzola insacca di testa e sigla il suo primo gol da romanista, nonché la rete dell’1-0, l’unica in tutta la partita.

Roma che rivede giocare in serie A l’olandese Gerogino Wijnaldum per gli ultimi tre minuti di gara e che si dovrà preparare al massimo per la gara di Europa League in casa del Salisburgo di giovedì 23 febbraio alle ore 21,30. In campionato invece, i giallorossi saranno di nuovo in campo martedì 28 febbraio in casa della Cremonese alle ore 18,30.

La vittoria equivale al terzo posto in classifica a pari punti del Milan e a meno tre dall’Inter con il distacco da Lazio e Atalanta. Il campionato è ancora lungo, ma l’aria di Champions si inizia già respirare.

Le formazioni:

ROMA (3-4-2-1):

Rui Patrício 1, Gianluca Mancini 23, Christopher Smalling 6, Roger Ibañez 3, Rick Karsdorp 2 (Zeki Çelik 19), Bryan Cristante 4, Edoardo Bove 52, Leonardo Spinazzola 37, Ola Solbakken 18 (Nicola Zalewski 59), Stephan El Shaarawy 92 (Georginio Wijnaldum 25), Tammy Abrham 9 (Andrea Belotti 11).

Coach: José Mourinho

HELLAS VERONA (3-4-2-1):

Lorenzo Montipò 1, Giangiacomo Magnani 23, Isak Hien 6 (Diego Coppola 42), Paweł Dawidowicz 27, Fabio Depaoli 29, Adrien Tameze 61, Onderj Duda 33, Josh Doig 3 (Olivier Abildgaard 28), Cyril Ngonge 26 (Yayah Kallon 30), Darko Lazović 8 (Jayden Braaf 25), Adolfo Gaich 38 (Kevin Lasagna 11).

Coach: Marco Zaffaroni

Reti: 45′ Solbakken (Roma).

Ammonizioni: Hien (Hellas Verona), Smalling (Roma), Ngonge (Hellas Verona).

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno (MB)