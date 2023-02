Weekend di fiamme con occhi sui Playoff: da Milano-Scandicci a Chieri-Busto e Novara-VBC

Un Weekend che preannuncia grandi emozioni nel Campionato di Serie A1. Dopo l’ultimo turno con nessuna partita allo stesso orario, si torna alla normalità per la settima giornata di ritorno. Il weekend si apre con Firenze-Vallefoglia, uno scontro importantissimo in ottica Playoff, in onda su Rai Sport + HD sabato alle ore 20.30. Domenica alle 17 lo spettacolo svaria dalle partite salvezza a quelle per la vetta: dal big match Milano-Scandicci fino a quello tra Chieri e Busto Arsizio, da Conegliano-Pinerolo a Macerata-Cuneo e Bergamo-Perugia. La giornata si chiude con un altro incontro elettrizzante: Novara ospita Casalmaggiore in diretta Sky Sport Uno alle ore 19.30.

Neanche il tempo di festeggiare la quinta vittoria consecutiva in quel di Cuneo, nel posticipo dello scorso martedì, che Il Bisonte Firenze tornerà già prontamente in campo: sabato alle 20.30 è in programma l’anticipo contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che arriva a Palazzo Wanny con la voglia di accorciare le distanze rispetto alla zona playoff. Le tigri hanno sei punti di distacco dalle bisontine – e otto dall’ottavo posto –, soprattutto a causa dell’ultimo periodo, avaro di punti con quattro k.o. nelle ultime cinque gare giocate. Ma la classifica non corrisponde al valore tecnico della squadra marchigiana, ricca di campionesse fra le quali Kosheleva, Hancock e Drews: servirà quindi un’altra grande prestazione per allungare la striscia positiva, con coach Parisi che avrà tutto il gruppo a disposizione. Proprio il coach delle bisontine ai microfoni del prepartita: “Quella di domani è una partita che dovremo affrontare facendo tesoro di quanto successo nelle cinque gare di fila che abbiamo vinto: è vero che abbiamo portato a casa dei bei risultati, vincendo anche partite difficili al fotofinish, ma dobbiamo capire dove possiamo migliorare. Contro Cuneo è stata la gara che ci aspettavamo, combattuta, difficile e non bella, però alla fine ne siamo venuti fuori: a un certo punto potevamo mollare, invece le ragazze non lo hanno fatto. Vallefoglia invece è una squadra con caratteristiche diverse: hanno delle giocatrici di un certo spessore e dovremo capire come lavorare contro di loro. Sarà importante sfruttare il fattore campo per avere un approccio più deciso alla partita, ma anche essere più aggressivi in alcuni fondamentali come per esempio il nostro servizio, che non ci ha aiutato molto martedì contro Cuneo”. Per Vallefoglia c’è invece il vice coach e d.s. Alessio Simone: “Bisogna trasformare la tensione in energia positiva. Possiamo uscire da questo momento solo con il lavoro e con la coesione del gruppo. Il campionato è ancora lungo, ci sono obiettivi da raggiungere, sia di squadra che singoli. In questo momento c’è bisogno solo di massima concentrazione e voglia di mettersi a disposizione. Firenze ha attaccanti di alto livello, è una squadra molto equilibrata. Come giocarsela? Sarà fondamentale alzare il livello della ricezione per consentire ad Hancock di fare il proprio gioco. Contemporaneamente, abbiamo bisogno di cattiveria agonistica in difesa”.

Dopo due trasferte consecutive nelle Marche, entrambe vincenti, la Vero Volley Milano di Marco Gaspari torna ad esibirsi davanti al pubblico amico e lo fa nel super match dell’Arena di Monza contro la Savino Del Bene Scandicci: terza contro seconda, separate da tre punti ma con lo stesso record di 15 successi e 4 sconfitte. Lo 0-3 centrato a Macerata ed l’1-3 inflitto a Vallefoglia hanno regalato punti preziosi e morale alto a Orro e compagne, motivate a confermarsi per provare il sorpasso proprio sulle toscane e presentarsi, all’altro big event di campionato, contro la capolista Conegliano, al massimo della condizione psicofisica. All’andata, la sfida tra le due formazioni non ha lasciato delusi i fan presenti a Palazzo Wanny e gli appassionati da casa: un 2-3 spettacolare con Thompson, MVP con 21 punti, e Sylla a guidare l’avanzata delle milanesi, sempre ad inseguire nel conto dei parziali ma poi letali al tie-break. Una sconfitta che di certo è ancora nelle menti delle giocatrici di Scandicci, che arrivano all’appuntamento dopo il bel successo contro Potsdam nei quarti d’andata di CEV Cup e una striscia di tre risultati utili in campionato. Le parole di Marco Gaspari: “Ci aspetta un confronto con un avversario in salute, che sta avendo continuità di risultati in campionato e ci precede per questo in classifica. Scandicci ha un roster di qualità ed esperienza, ma noi abbiamo avuto una settimana piena di lavoro che ci ha permesso di crescere in tutti i reparti. Obiettivo? Puntare a regalarci una vittoria davanti al nostro pubblico, importante sotto tanti punti di vista, soprattutto per la classifica. Rispetto all’andata sia noi che la Savino Del Bene siamo due squadre diverse, con un assetto differente. Loro sono in fase di crescita e hanno un terminale offensivo come Zhu che è capace di grandi giocate. Noi, però, se esprimiamo la nostra pallavolo, oltre a poter fare grandi cose, possiamo essere competitivi”. Questo il commento di Massimo Barbolini: “Domenica affronteremo una partita difficile. Si tratta di uno scontro diretto e le sfide con squadre come Milano sono sempre importanti, anche se fino ad oggi abbiamo visto come la classifica sia stata determinata non tanto dai big match, quanto da tutte le altre gare di campionato: partite contro ottime squadre in cui si possono lasciare punti per strada. Noi fino ad oggi siamo stati bravi a non perderli, ma adesso vediamo di fare un ulteriore passo avanti nella gara con Milano”.

Un altro match di campionato al PalaFenera per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che dopo il vittorioso derby casalingo con Novara ospita domenica 26 febbraio la partita con la E-Work Busto Arsizio valida per la settima giornata di ritorno. La sfida con la formazione allenata dal chierese Marco Musso (e nel roster bustocco c’è anche l’altra chierese Giorgia Zannoni) dà alle biancoblù l’occasione sia di difendere il quarto posto in classifica conquistato sabato scorso, sia di centrare quella vittoria numero 14 che eguaglierebbe il record di partite vinte nel campionato di A1 stabilito nella stagione 2020/2021, per provare poi a migliorarlo nelle rimanenti cinque giornate. Sulla loro strada le ragazze di Giulio Cesare Bregoli troveranno però un’avversaria di valore e in salute, reduce da due successi di fila e con 10 punti su 12 conquistati negli ultimi quattro turni. Nella gara d’andata alla E-Work Arena, il 16 novembre, Chieri si è imposta 0-3 centrando la terza affermazione su dieci precedenti. La prima e unica vittoria biancoblù al PalaFenera contro Busto risale al 24 ottobre 2021. Cinque le ex: Kaja Grobelna, Francesca Bosio, Francesca Villani e Ilaria Spirito da parte chierese, Giuditta Lualdi (indimenticata protagonista delle promozione del Chieri ’76 in A1 nel 2018) da parte bustocca. “Siamo arrivate a un momento ottimale della stagione – fa il punto Francesca Villani – Siamo tutte in forma, veniamo da due vittorie molto belle, molto sudate e soprattutto molto volute, questo è davvero importante per una squadra come la nostra. Busto ha qualità importanti in attacco, con giocatori molto fisici, quindi dalla nostra parte dovremo rimanere concentrate sul limitare il loro gioco ma anche, principalmente, sull’esprimere il nostro. Le partite da ex fanno sempre un certo effetto. Sono tre anni che gioco contro Busto e ormai ci sono abituata, ma credo che tutte queste sensazioni una volta scese in campo si metteranno da parte. Al di là di questo, Busto è una realtà di cui ho un ottimo ricordo, ci sono ancora tante persone speciali con cui ho ancora un bellissimo rapporto. Sarà sicuramente un’emozione rivederli tutti”. Parla capitan Olivotto lato bustocco: “Siamo contente per i progressi fatti in campionato grazie alle ultime vittorie, ma non vogliamo accontentarci. Sappiamo che Chieri è una formazione molto solida, con grande varietà di colpi d’attacco e che, soprattutto in casa, è difficile da affrontare, ma vogliamo metterci alla prova. La Reale Mutua è quarta in classifica è vero, ma noi sappiamo che se mettiamo in campo l’intensità vista domenica con Bergamo, possiamo giocare alla pari con tutte le squadre. Il PalaFenera sarà una bolgia, ma contiamo sull’aiuto dei nostri Amici delle Farfalle per tentare l’impresa”.

Primo impegno di due gare casalinghe consecutive per la CBF Balducci HR Macerata che domenica ospita al Banca Macerata Forum la Cuneo Granda S.Bernardo. Obiettivo ritorno al successo che manca da tre mesi per le ragazze di Luca Paniconi, consapevoli che una vittoria potrebbe riportare vicino alla quota salvezza le arancionere: fondamentale muovere la classifica per sperare ancora, con un occhio anche ai risultati delle dirette rivali che le precedono in classifica, vale a dire Pinerolo (+3) e Perugia (+5). Cuneo, da parte sua, è reduce da sei sconfitte consecutive, l’ultima al tie-break contro Firenze, e andrà invece a caccia del primo successo nel girone di ritorno. Sarà dunque una sfida tra due formazioni con lo stesso obiettivo, il ritorno alla vittoria dopo un lungo digiuno. Così la regista Maria Irene Ricci: “Domenica ci aspetta contro Cuneo un impegno molto ostico ma noi dobbiamo dare il tutto per tutto, perché comunque si tratta di un’ottima opportunità per tornare a fare punti. Siamo in casa nostra, di fronte al nostro pubblico e quindi è una di quelle partite in cui dobbiamo dare il 100% per provare a portare a casa punti se non un risultato intero. Quindi domenica sarà una sfida impegnativa come lo sono tutte in questo campionato, dall’altra parte della rete troveremo una squadra che non molla mai. Noi, più di loro, in questo momento dobbiamo allo stesso modo non mollare su nessun pallone. Sarà tosta ma servirà il contributo di ognuna di noi per portare a casa il match e il risultato, faremo di tutto per riuscirci”. Per Cuneo il commento è affidato a Sara Caruso: “Macerata ha fatto diversi acquisti per rafforzarsi, noi abbiamo un nuovo allenatore: sarà una partita tra due squadre che vengono da un periodo di cambiamenti e che vogliono vincere per ripartire. Cercheremo di dare il massimo come nella gara con il Bisonte, in cui nonostante la sconfitta abbiamo fatto un’ottima prestazione, esprimendoci a un livello che non si vedeva da un po’. Sono fiduciosa perché stiamo lavorando bene in settimana: andiamo a Macerata per tornare a vincere e a sorridere. Le prossime tre partite, con le due trasferte impegnative a Macerata e Perugia e il derby casalingo con Pinerolo, ci serviranno per capire chi siamo veramente”.

Arriva la sfida con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia a chiudere una settimana ricca di eventi in casa Volley Bergamo 1991. Cominciata con il saluto e la partecipazione al collegiale del Team Pallavolo di Special Olympics, proseguita con la visita del CT azzurro Mazzanti e tracciata dalle sedute di allenamento che coach Micoli e il suo staff hanno intensificato per ridare immediato ritmo dopo la battuta d’arresto di Busto, approda ora alla vigilia di un match in cui non saranno consentiti cali di concentrazione. Perugia arriva infatti al Pala Intred guidata dalla necessità di conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Matteo Bertini sarà perciò un ostacolo complicato da superare, in una partita cui le rossoblù potranno però tornare a contare sul fattore campo, facendosi trascinare dal caloroso pubblico bergamasco. “Abbiamo giocato bene molte partite importanti finora. Con Busto, invece, non abbiamo fatto una buona gara, ma siamo subito tornate ad allenarci con la massima concentrazione e ci stiamo preparando per la prossima sfida – è l’opposto brasiliano Lorrayna a rassicurare sulla determinazione con cui il gruppo sta preparando la gara – Penso che non abbiamo compromesso nulla è stata una brutta domenica e vogliamo cancellarla presto, perché ora arrivano giornate importanti e vogliamo aggiungere punti alla nostra classifica. Sappiamo che per rimetterci in piedi dobbiamo essere uniti e aiutarci a vicenda, questo è il nostro modo di guardare ogni partita. A cominciare da domenica con Perugia”. C’è il vice coach Andrea Giovi per le umbre: “Abbiamo archiviato la partita con Pinerolo e siamo tornati subito in palestra per cercare di migliorare quelle cose che dobbiamo fare meglio. Andremo a Bergamo consapevoli di trovare una squadra in salute ed in forma che ha dimostrato fino ad ora di poter stare tra le prime otto della classifica e sono sicuro farà di tutto per mantenere il posto in classifica. Siamo consapevoli della loro forza ma dovremo comunque cercare di portare punti a casa che per noi in ottica salvezza sono importantissimi”.

Settimana tranquilla per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, priva di impegni di coppe che le hanno garantito di preparare al meglio il prossimo match: al Palaverde arriverà la Wash4Green Pinerolo, reduce dall’importantissima vittoria contro Perugia dello scorso weekend. Un successo necessario ma non scontato, che ha rinvigorito le speranze di salvezza delle pinelle che, a -2 dalle umbre, vorranno cercare di colmare il gap il prima possibile per giocarsi tutte le chances di permanenza in Serie A1. Per questo l’incontro non è da prendere sottogamba, visto che le pantere saranno peraltro attese nelle prossime settimane dai tre big match che definiranno la classifica della Regular Season: contro Milano il 5 marzo, poi l’11 contro Novara e infine il 19 a Scandicci. A presentare l’incontro è l’assistant coach di Daniele Santarelli, Tommaso Barbato: “Queste tre settimane senza turni infrasettimanali sono state molto utili, in primis abbiamo potuto dare qualche giorno di stacco alle atlete, poi ci siamo concentrarci sul lavoro con maggiore attenzione ai dettagli. Il divario con Pinerolo è alto, la classifica parla in questo senso, ma ogni gara nasconde parecchie insidie e lo sappiamo bene. Sono una buona squadra che sta lottando per la salvezza, ma tutte quando giocano contro la capolista vogliono fare l’impresa e si presentano agguerrite e con la possibilità di giocare con la mente e il braccio molto liberi. Giocheranno alla morte, rischiando e cercando di fare il massimo visto che hanno poco da perdere. All’andata il match fu impegnativo, ci aspettiamo una squadra con il morale alto dopo la vittoria di domenica e una Zago in più che all’andata non c’era”. Queste invece le parole di coach Marchiaro: “Quella con Conegliano è una sfida dal grande fascino, la più bella da giocare. Andiamo con grande ammirazione per la loro ferocia agonistica che non prevede mai sconti per nessuno. Siamo quindi pronti a tutto. Un’occasione di crescita da non perdere”.

L’Igor Gorgonzola Novara torna in campo davanti al proprio pubblico per dimenticare il derby perso contro Chieri, pesante a livello di morale anche per aver visto le cugine effettuare il sorpasso al quarto posto in classifica. Ma nulla è perduto a oltre un mese dal termine della stagione: l’imperativo in casa Igor è tornare subito a fare punti già da domenica quando, nel posticipo, arriverà la TrasportiPesanti Casalmaggiore. Una sfida tutt’altro che agevole: all’andata servirono cinque set alle ragazze di coach Lavarini per avere la meglio sulle avversarie, passate anche in vantaggio per 2-1. Le rosa sono peraltro reduci dalla gara persa 3-0 contro Conegliano e avranno tutte le intenzioni di rimettersi subito a correre per evitare di perdere il treno playoff, con Firenze alle calcagna a -2. Il direttore generale dell’Igor Enrico Marchioni parla del momento della squadra e del prossimo incontro: “Per noi è una partita a questo punto molto importante. Siamo chiamati a reagire dopo le due sconfitte consecutive in campionato ma anche a tenere il ritmo delle altre squadre di vertice, per provare a rientrare sul terzo posto e al contempo per cercare di riprenderci il quarto. Casalmaggiore è un team capace di mettere in difficoltà chiunque, è il test ideale per verificare lo stato di salute della squadra e, come sempre è stato nei momenti di difficoltà, mi aspetto che questo gruppo risponda in maniera positiva”. “Domenica scorsa siamo riuscite a tener testa a Conegliano – dice Adhu Malual – che è una squadra solida e compatta, difficile da mettere in difficoltà. Contro Novara dovremo riuscire ad entrare in campo cono lo stesso approccio che abbiamo avuto contro le venete domenica scorsa soprattutto nel terzo set e così potremo fare meglio della gara d’andata provando a portare a casa anche la vittoria. Non possiamo più permetterci cali ed alti e bassi, da qui alla fine della Regular Season dobbiamo cercare di massimizzare e portare a casa più punti possibili“.

SERIE A1

7° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 25 febbraio ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Il Bisonte Firenze – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Giardini-Venturi

Domenica 26 febbraio ore 17.00

Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Brancati-Vagni

Reale Mutua Fenera Chieri – E-Work Busto Arsizio Arbitri: Lot-De Simeis

Cbf Balducci Hr Macerata – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Canessa-Caretti

Volley Bergamo 1991 – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Pozzato-Cappello

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Wash4green Pinerolo Arbitri: Mattei-Laghi

Domenica 19 febbraio ore 19.30 diretta Sky Sport Uno

Igor Gorgonzola Novara – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Braico-Simbari

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 52 (18 – 1); Savino Del Bene Scandicci 48 (15 – 4); Vero Volley Milano 45 (15 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 39 (13 – 6); Igor Gorgonzola Novara 38 (14 – 5); E-Work Busto Arsizio 28 (9 – 10); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 10); Volley Bergamo 1991 28 (9 – 10); Il Bisonte Firenze 26 (9 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 20 (7 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 18 (6 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 12 (4 – 15); Wash4green Pinerolo 10 (3 – 16); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 17).

