Scuola, Parrucci: “Nuove aule per i licei Avogadro e Carducci”

Fisio fit

Nuovi spazi e nuove opportunità per il liceo scientifico Avogadro e il liceo artistico Carducci. Il tempestivo intervento della Città metropolitana di Roma, il lavoro congiunto con il II Municipio e l’Ufficio scolastico regionale, insieme alla disponibilità delle presidi dei due istituti superiori, hanno permesso di individuare la soluzione per accogliere gran parte degli studenti che si sono iscritti al primo anno: saranno infatti confermate tutte le sezioni esistenti e ci sarà la possibilità di crearne altre nuove per il liceo Avogadro, soddisfacendo così le numerose richieste del territorio.

“Voglio ringraziare le dirigenti scolastiche Katia Tedeschi e Giulia Orsini per la grande collaborazione: abbiamo riconfermato la convenzione in scadenza anche per il prossimo anno scolastico 2023/2024 relativa alle aule all’interno dell’edificio di via Novara, mentre contemporaneamente verranno ultimati i lavori a Villa Paganini, dove saranno messi a disposizione nuovi spazi per i due istituti superiori. Con questi interventi garantiremo le prime aule necessarie e forniremo soluzioni strutturali per il futuro” dichiara Daniele Parrucci, delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma.