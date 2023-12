Roma-Fiorentina 1-1

Allo Stadio Olimpico per la quindicesima giornata di campionato la Roma pareggia 1-1 contro la Fiorentina in 9 contro 11. A decidere il match Romelu Lukaku al 5′ del primo tempo e Martinez Quarta al 65′. Giallorossi concludono la partita in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Zalewsky al 64′ e Lukaku all’87. Con questo pareggio la squadra di Mourinho si porta a 25 punti in classifica, al quarto posto in campionato. Dopo il passo falso del Napoli contro la Juventus, i giallorossi staccano il Napoli di un solo punto nella lotta per la zona Champions.

Inizia la partita ed è subito vantaggio giallorosso con Lukaku che con un colpo di testa al 5′ sfrutta al massimo l’assist di Dybala. La squadra di Mourinho non perde colpi, el al 13′ va vicino al gol del raddoppio grazie a Zalewski che da sinistra serve perfettamente Dybala ma il suo sinistro termina su fondo. Reazione viola al 16′ con Nzola che servito magnificamente da Bonaventura, sbaglia uno stop regalando la palla a Rui Patricio che in due tempi riesce a bloccarla. Al 23′, Dybala accusa un problema muscolare alla coscia ed esce dal campo. Al suo posto entra Azmoun. Al 36′ arriva la prima ammonizione della partita. A prenderla è Cristante per un intervento da dietro su Kouame a centrocampo. Passano solo 4′ e arriva la seconda ammonizione giallorossa con Zalewski per un fallo tattico su Ikone lanciato verso l’area. Al 42′ la Roma si porta in avanti con Cristante che da destra crossa dolce per Azmoun che non a centrare la porta. Conclusi i primi 45′, vengono assegnati 4′ di recupero, ma allo scadere è Bonaventura ad impensierire la porta di Rui Patricio grazie ad una splendida azione di contropiede. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per la Roma.

Inizia la ripresa con i viola in attacco. Al 50′ Nzola si accentra servendo Ikone, Rui Patricio blocca. Al 53′ ci prova la Roma da calcio d’angolo ma Kouame manda via alla disperata. Subito dopo Azmoun accusa problemi fisici, pertanto Mourinho è costretto al secondo campo. Al posto dell’iraniano entra El Shaarawy. Al 63′ la Fiorentina arriva vicina al gol con Bonaventura che con un tiro potente colpisce la parte alta della traversa. Passa un minuto i giallorossi rimangono in 10 contro 11 a causa della doppia ammonizione di Zalewski. Ammonito anche Ikonè per un intervento di reazione. Al 65′ arriva il pari per i viola con un colpo di testa perfetto di Martinez Quarta che mette dentro un cross di Ikone dalla sinistra: 1-1. La Fiorentina vuole vincere la partita e pressa la Roma. Al 72′ arriva il primo cambio viola: Dentro Gonzalez, esce Ikonè. Al 73′ la Fiorentina insiste con Bonaventura che da dentro l’area serve Gonzalez ma Rui Patricio ci arriva e mette in angolo. Al 75′ arriva un’altra ammonizione: a prenderla è Biraghi per un duro intervento su Kristensen. Al 77′ ancora cambio viola: dentro Sottil per Bonaventura. al 77′ viene ammonito anche Paredes per un duro intervento sul connazionale Nico Gonzalez. La Fiorentina cambia al 81′: dentro Maxime Lopez per Kayode. Dopo un minuto, al 83′ è Rui Patricio a salvare la porta giallorossa con un grande intervento su Martinez Quarta. All’85’ Ultimo cambio giallorosso: dentro Bove e fuori Pellegrini, fascia di capitano a Mancini. Unminuto e arriva anche un’altro ammonito: Duncan per una trattenuta su El Shaarawy. All’87 gli uomini di Mourinho rimangano i 9 per un rosso diretto su Lukaku per un intervento duro su Kouame. La viola tenta il tutto per tutto e cambia ancora mettendo dentro Maxime Lopez per Kayode. Finiscono i 90′ di gioco e vengono assegnati 7 minuti di recupero. Lo Stadio diventa una borgia, con i giallorossi tutti dentro l’area a bloccare le azioni viola. Al 96′ arriva ancora un’ammonizione per i giallorossi per Llorente per un calcio su Nzola. La Roma spazza via tutte le palle dall’area di rigore e in 9 contro 11 riesce a chiudere la partita sull’1-1.