Volkswagen lancia un’elettrizzante collaborazione con il film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania

In occasione dell’uscita del film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, Volkswagen sta lanciando una campagna globale a 360 gradi che mette la ID.4 sotto i riflettori con contenuti personalizzati ispirati al film.

– La Volkswagen ID.4 sarà presente nel film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane

– La campagna globale a 360 gradi presenterà contenuti personalizzati realizzati in collaborazione con Marvel Studios, Bullitt e diretti dal collaboratore di lunga data dei Marvel Studios Anthony Leonardi III

– Apparizione sul red carpet per la ID.4 all’evento di anteprima mondiale del film a Los Angeles

