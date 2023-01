Astrotarocchi: 9 gennaio 2023

-Ariete alti e bassi d’umore un po’ difficili da tenere a bada, ma basta impegnarci in qualcosa che ci piace di fare e si risolve

-Toro siete abbastanza fantasiosi e creativi, oggi la vostra energia parte dal cuore e quindi se pensate di dover cominciare qualcosa di nuovo fatelo senza nessun problema

-Gemelli giornata tranqulla all’insegna delle cose consuete da fare senza troppo entusiasmo ( il lunedi e’ cosi 🤣) ma senza nemmeno mancare in nulla nei propri impegni

-Cancro c’e’ riuscita e soddisfazione in quello che fate o che create c’e’ il raggiungimento di un obiettivo, abbiate fiducia in quello che state portando avanti

-Leone attraverso il magnetismo e l’abilita’ che avete siete riuscite a portare a compimento le vostre cose quindi potete essere soddisfatte e iniziare una nuova sfida

-Vergine avete imparato cio’ che vi serviva per crescere passo dopo passo, ora e’ il momento di riscuotere cio’ che avete guadagnato, e il risultato per voi e’ ottimo, una giornata buona decisamente per voi

-Bilancia non tollerate piu’ le persone fredde e insensibili e oggi in particolare modo, ne prenderete le distanze, fate bene, il vostro percorso indica proprio questo, andate avanti e chi vorra’ vi raggiungera’

-Scorpione con grandissima determinazione avete raggiunto il vostro traguardo, ora dovete solo festeggiare, e’ una giornata dove vi verra’ riconosciuto quello che meritate

-Sagittario vorreste l’amore come dite voi ed e’ lecito desiderarlo ma per arrivarci dovrete superare ancora qualche ostacolo, arriverete alla vostra meta, per ora dovete solo essere determinati e non perdere di vista l’obiettivo

-Capricorno le scelte che farete in questi giorni, sono molto fortunate e vi porteranno a dei bei traguardi, i piccoli intralci non li considerate proprio

-Acquario giornata molto tranquilla dove a parte la routine consueta c’e’ molta serenita’ e disponibilita’ verso gli altri, possibili incontri con amici

-Pesci evitate di sentirvi in competizione continua con qualcuno, voi siete voi e quanto valete lo sapete, non dovete dimostrare niente a nessuno



Buona giornata ❤

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale