Novara e Busto Arsizio puntano i quarti di CEV Champions League e CEV Cup

Fisio fit

Un turno particolare quello che attende Novara e Busto Arsizio, le ultime due squadre italiane il cui prossimo futuro europeo è ancora da decidere. Dopo la tragedia che ha colpito la Turchia e la Siria, le partite delle coppe che coinvolgevano squadre della penisola anatolica sono state rinviate e domani, mercoledì 15 febbraio, si giocheranno proprio le gare che mettono in palio i quarti di CEV Champions League per le zanzare e i quarti di CEV Cup per le farfalle. Due sfide che, proprio a causa dell’emergenza, si svolgeranno in Italia e non all’estero: al PalaIgor il ritorno di VakifBank-Novara (diretta Discovery+), all’e-work Arena quello tra Thy Istanbul e Busto Arsizio.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

Archiviata la sconfitta di Bergamo, la Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini si prepara all’ultima sfida della Pool C di Champions League, in programma mercoledì 15 febbraio alle 19.30 al Pala Igor contro il VakifBank Istanbul. Il match, inizialmente in programma lo scorso 8 febbraio a Istanbul, è stato rinviato a causa della decisione del governo turco di sospendere tutte le competizioni nazionali e internazionali in patria, a seguito del tragico terremoto dello scorso 6 febbraio. Una situazione che non ha lasciato indifferente la società piemontese, che sfrutterà la partita “extra” per rispondere all’emergenza, devolvendo tutto il ricavato in beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto. Non solo i guadagni del botteghino, ma anche quelli del merchandising, sia online che nei corner del PalaIgor. Passando alla partita, la posta in palio è alta per le zanzare: un successo vorrebbe dire accedere direttamente ai quarti della competizione, mentre in caso di sconfitta la squadra di coach Lavarini dovrà affrontare i playoff contro le altre seconde e la migliore terza dei gironi. Il direttore generale Enrico Marchioni presenta la partita contro le campionesse turche: “Per noi è una settimana importante e arriviamo agli scontri diretti con Vakifbank e Chieri dopo una sconfitta pesante e soprattutto dopo una brutta prestazione di squadra. Confido nella voglia di rivalsa del gruppo e nel fatto che, come è sempre avvenuto, nei momenti difficili siano arrivate risposte importanti: contro il Vakifbank si decide in parte il nostro destino europeo, poi a Chieri ci giocheremo la possibilità di difendere la nostra posizione in classifica“.

CEV CUP

Dopo il successo per 3-0 su Vallefoglia, la e-work Busto Arsizio scende in campo per il recupero del ritorno dei playoff di CEV Cup contro il THY Istanbul che, come noto, si giocherà ancora, come l’andata, in Italia, perdurando lo stop alle manifestazioni sportive in Turchia. Sarà un evento speciale, con ingresso a prezzo e posto unico e incasso devoluto in beneficenza a sostegno della popolazione turca. Riguardo l’incontro, valgono le premesse della scorsa settimana: alle farfalle servirà la gara perfetta e soprattutto una vittoria per 3-0 o 3-1 più il successo nel Golden Set finale. L’obiettivo sarà l’accesso ai quarti della competizione, dove la vincitrice troverà il Volley Mulhouse Alsace, terzo classificato nella Pool A di CEV Champions League, quella di Conegliano. Le parole di Carli Lloyd in vista della partita: “Sono assolutamente convinta che la UYBA possa fare l’impresa. Nella partita di andata non eravamo noi e mercoledì, qui alla e-work arena, se affronteremo la partita come abbiamo fatto contro Novara e Vallefoglia, potremo farcela. Sarà difficilissimo, perchè il THY è una squadra forte, ma sono molto fiduciosa”.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

4th ROUND – 6° GIORNATA

POOL A

Volley MULHOUSE Alsace – Vasas Óbuda BUDAPEST 3-1 (25-18, 25-23, 21-25, 25- 17)

A. Carraro Imoco CONEGLIANO – Developres RZESZÓW 3-0 (25-20, 25-17, 25-16)

POOL B

CS Volei Alba BLAJ – SC “Prometey” DNIPRO 3-1 (25-23, 25-20, 24-26, 25-16)

Vero Volley MILANO – Volero LE CANNET 3-1 (23-25, 26-24, 25-18, 25- 15)

POOL C

SC POTSDAM – Crvena Zvezda BEOGRAD 3-1 (25-18, 25-13, 22-25, 25-23)

VakifBank ISTANBUL – Igor Gorgonzola NOVARA 15/02 – ore 19.30

CEV CHAMPIONS LEAGUE

4th ROUND – CLASSIFICHE

POOL A

A. Carraro Imoco CONEGLIANO 6-0 (18 pt)

Developres RZESZÓW 4-2 (11 pt)

Volley MULHOUSE Alsace 2-4 (6 pt)

Vasas Óbuda BUDAPEST 0-6 (1 pt)

POOL B

Vero Volley MILANO 5-1 (16 pt)

Volero LE CANNET 4-2 (11 pt)

CS Volei Alba BLAJ 2-4 (7 pt)

SC “Prometey” DNIPRO 1-5 (2 pt)

POOL C

VakifBank ISTANBUL 4-1 (13pt)

Igor Gorgonzola NOVARA 4-1 (12pt)

SC POTSDAM 3-3 (7 pt)

Crvena Zvezda BEOGRAD 0-6 (1pt)

CEV CUP

PLAYOFF – RITORNO

SSC Palmberg SCHWERIN – Savino Del Bene SCANDICCI 0-3 (19-25, 27-29, 19-25)

THY ISTANBUL – e-work BUSTO ARSIZIO 15/02 – ore 19.00 (andata 3-0 per il THY)

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet