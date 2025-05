Roma in festa: un weekend lungo tutto da vivere

Il week end sta per iniziare, ecco tutte le iniziative a Roma e dintorni in questi due giorni da vivere tutti d’un fiato

Hai già fatto programmi per il primo vero weekend estivo? Se sei a Roma o nei dintorni, potresti trovarti nel posto giusto al momento perfetto. Temperature quasi da mare, un calendario fitto di eventi e tre giorni per respirare l’aria delle vacanze. Il ponte del 2 giugno si preannuncia esplosivo tra mostre gratuite, concerti, sagre, arte urbana e tanto – davvero tanto – divertimento all’aria aperta.

Una città in movimento: tra parate, cinema e musica sotto le stelle

Il cuore del fine settimana sarà ovviamente la Festa della Repubblica, con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e le Frecce Tricolori che dipingeranno il cielo. Ma il programma va ben oltre. Domenica 1 giugno, per esempio, torna l’ingresso gratuito nei Musei Civici di Roma: dall’Ara Pacis ai Musei Capitolini, passando per la Centrale Montemartini e i Mercati di Traiano. È l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) luoghi che abbiamo a portata di mano ma che spesso dimentichiamo di vivere davvero.

Se ami il cinema all’aperto, c’è una buona notizia: parte la nuova stagione de Il Cinema in Piazza. Si inizia a San Cosimato con Paola Cortellesi e il capolavoro di Ettore Scola, Una giornata particolare. Il giorno dopo, al Cinema Troisi, arriva Leos Carax con un film d’autore tutto da scoprire.

Musica? Ce n’è per tutti i gusti. Al Foro Italico, il Radio Zeta Future Hits Live chiama a raccolta la Generazione Z con un cast pazzesco: da Achille Lauro a Alessandra Amoroso, da Carl Brave a Tony Effe. Ma ci sono anche atmosfere più intime, come quelle del Rino Gaetano Day il 2 giugno al Parco Arena, per chi ama la poesia senza tempo del cantautore calabrese.

Fuori città tra fragole, street food e cioccolato in quota

Se invece preferisci allontanarti un po’ dal caos cittadino, ci sono proposte irresistibili anche nei dintorni. La più attesa? La centesima edizione della Sagra delle Fragole di Nemi: fiori, folklore e ovviamente montagne di fragoline di bosco. Un evento che profuma di storia e tradizione. Oppure puoi spostarti verso il Lago di Bracciano per l’Anguillara TTS Street Food, con sapori da tutto il mondo lungo un lungolago pedonalizzato che sa già di vacanza.

Per i golosi c’è un’altra chicca: sabato 31 e domenica 1 giugno a Canterano torna “Cioccolato in Quota”, un percorso sensoriale dove il cacao è protagonista di ricette inaspettate. E per chi ha bambini o cerca un’atmosfera più family friendly, Zoomarine ospita Carolina Benvenga con un nuovo spettacolo pensato per i più piccoli, in occasione della Giornata Mondiale dei Genitori.

Tra le novità, anche il ritorno di Operacamion: un camion-teatro che porta “Il barbiere di Siviglia” direttamente nelle piazze dei quartieri romani, e il via all’Aniene Festival, tra arte, musica e natura a Montesacro. E per gli amanti del volo, impossibile perdersi il Ladispoli Air Show, dove le Frecce Tricolori faranno tappa per uno spettacolo mozzafiato sul mare.

Tre giorni di scoperta: sei pronto a viverli davvero?

Questo fine settimana lungo non è solo un’occasione per staccare la spina. È un invito a riscoprire la bellezza di Roma e delle sue mille sfumature. Dai quartieri storici ai piccoli borghi, dalle piazze ai musei, ogni angolo ha qualcosa da raccontare. A te la scelta: vuoi perderti tra le bancarelle dei mercatini giapponesi, ballare sotto le stelle o sederti su un prato con vista Colosseo mentre parte un film? Qualunque sia il tuo stile, questa città ha già pronto qualcosa per te.

Alla fine, forse non serve nemmeno andare lontano per sentirsi in vacanza. Basta sapere dove guardare.