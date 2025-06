Il caldo si fa sentire: scatta la prima allerta dell’anno in Italia

In Italia arriva il primo caldo torrido: le temperature sopra i livelli di guardia, l’attenzione è già massima. La situazione sulla Penisola

Lo senti anche tu? Quell’aria che cambia, il sole che pizzica un po’ di più sulla pelle e la voglia improvvisa di gelato anche se sono solo le dieci del mattino. Sì, possiamo dirlo: l’estate è arrivata. Magari ancora con qualche incertezza qua e là – un acquazzone improvviso, un cielo che si vela nel pomeriggio – ma il caldo vero, quello che ti fa cercare l’ombra anche per aspettare l’autobus, ha iniziato a bussare forte alle porte delle nostre città.

E infatti, è già tempo di bollettini di allerta. A Roma è scattato il primo campanello d’allarme dell’anno. Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta gialla, una sorta di preavviso che serve ad allertare i servizi sanitari e sociali in vista di possibili ondate di calore.

Tradotto: la temperatura percepita è salita sopra i 30 gradi, e se nei prossimi giorni il trend si conferma, potremmo entrare in piena fase critica. Non solo Roma è sotto osservazione: nella lista delle città “calde” ci sono anche Milano, Torino, Bologna, Firenze, Perugia, Verona, Brescia e Bolzano. Un campione che dice tanto su quanto il fenomeno stia già interessando gran parte dello Stivale.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, sulla Capitale e dintorni il cielo sarà per lo più sereno o con qualche velatura e, dettaglio non da poco, l’alta pressione si sta rinforzando. Risultato? Le temperature massime potrebbero toccare i 32°C già entro la prima settimana di giugno.

Questo tipo di dinamica – giornate sempre più lunghe, notti che non rinfrescano abbastanza e aria stagnante – è quello che trasforma una giornata calda in una vera e propria sfida, soprattutto per le persone più fragili.

Allerta gialla, quali precauzioni prendere

L’allerta gialla, quindi, non va sottovalutata. Anche se non si tratta di un’emergenza piena, è il momento in cui le autorità e i cittadini devono prepararsi.

Significa controllare che i ventilatori funzionino, che le strutture sanitarie abbiano pronto un piano di risposta, e che chi vive da solo, magari anziano o con problemi di salute, riceva un po’ di attenzione in più. È in questa fase che si può fare la differenza, prevenendo le criticità invece di rincorrerle quando è già tardi.

Intanto, mentre i termometri salgono e la stagione balneare inizia a chiamare a gran voce, una domanda rimane sospesa nell’aria bollente delle città: siamo davvero pronti ad affrontare mesi di caldo intenso, magari spezzato da eventi estremi come temporali violenti o sbalzi di temperatura improvvisi?

Le stagioni non sono più quelle “di una volta”, e ogni estate sembra portare con sé nuove sfide da affrontare. Forse è proprio questo il momento giusto per ripensare il nostro rapporto con il clima, con l’ambiente urbano e con quei piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza: come spegnere l’aria condizionata quando non serve o controllare che il vicino anziano abbia bevuto abbastanza. Perché il caldo non è solo una questione meteorologica: è una responsabilità condivisa.