A1 Napoli-Milano, deviazioni e chiusure notturne: tutte le info per i viaggiatori

Sulla A1 Napoli-Milano previste chiusure e deviazioni notturne per lavori: ecco tutte le informazioni utili per chi si mette in viaggio

Ti è mai capitato di viaggiare di notte, magari per evitare il traffico, e ritrovarti improvvisamente fermo a un’uscita che non ti aspettavi? È proprio quello che rischiano di vivere molti automobilisti tra sabato e domenica. Dalla mezzanotte di domenica 11 maggio, per quattro ore, sarà chiuso un tratto strategico dell’A1 Milano-Napoli, quello compreso tra Orte e Magliano Sabina, in direzione Roma/Napoli. Il motivo? Un trasporto eccezionale che richiede il completo sgombero della carreggiata.

Una chiusura tecnica, sì, ma con ripercussioni molto pratiche per chi si troverà a viaggiare in quelle ore. E non parliamo solo dei pendolari o dei camionisti, ma anche di chi magari sta rientrando da un weekend fuori porta o si muove per lavoro. A comunicare la novità è stata Anas, che invita tutti a pianificare il viaggio per tempo e, se possibile, scegliere percorsi alternativi.

A1 Napoli-Milano, la deviazione per chi viaggia verso Sud

Chiunque stia viaggiando verso sud, insomma, dovrà fare i conti con una deviazione obbligata. Dopo l’uscita forzata alla stazione di Orte, chi si sposta per brevi tragitti potrà seguire le indicazioni per Roma passando per la SP315 toccando Orte Scalo, Gallese e Borghetto. Da lì, basterà immettersi sulla SP150 e tornare sull’A1 all’altezza della stazione di Magliano Sabina. Un po’ di curve in più, ma tutto sommato gestibile.

Diverso invece il discorso per chi percorre distanze più lunghe. In quel caso, l’alternativa consigliata è prendere la Superstrada Orte–Viterbo in direzione di Viterbo, proseguire poi lungo la SS2 Cassia fino ad arrivare al Grande Raccordo Anulare di Roma, per poi rientrare sull’A1 verso Napoli. Una strada sicuramente più articolata, ma anche più adatta per chi deve attraversare il Lazio e proseguire oltre.

Un altro dettaglio da non sottovalutare: durante la chiusura, l’area di parcheggio “Sabina Ovest” non sarà accessibile. Quindi niente sosta, né per riposare né per un caffè al volo. Se stai pianificando un viaggio notturno, meglio tenerne conto e fermarsi prima.

In fondo, la gestione della rete stradale italiana vive di equilibri delicati. Un trasporto eccezionale — magari un macchinario industriale, un convoglio militare, o una grande turbina — può richiedere interventi come questi, mirati ma impattanti. L’importante è arrivare informati, per evitare sorprese e non trovarsi a girare per stradine secondarie nel cuore della notte senza sapere bene dove andare.

In un periodo in cui ci si muove sempre di più e spesso senza orari rigidi, anche una chiusura di poche ore può cambiare radicalmente la tabella di marcia. E tu, hai mai dovuto improvvisare una deviazione su una tratta così trafficata? Vale la pena tenerlo a mente: a volte, anche in viaggio, un piano B può fare tutta la differenza.