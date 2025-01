Uomini e Donne, svolta per l’opinionista? C’è l’annuncio

La svolta per l’opinionista di Uomini e Donne, arriva direttamente l’annuncio: una notizia sorprendente che lascia a bocca aperta tutti gli spettatori.

Il 2025 di Uomini e Donne è ricominciato proprio lì dove si era interrotto il 2024, ed il dating show non ha perso l’occasione per proporre al pubblico dinamiche infuocate; in queste prime puntate, inoltre, gli spettatori hanno anche assistito al ritorno di Pinuccia, ex-dama del trono over ormai dedita alla carriera da cantante.

Tra scherzi e primi confronti, comunque, il programma entra in un momento decisivo: mentre tutti attendono la scelta di Martina De Ioannon, divisa fra Ciro e Gianmarco, ci sono ancora molti dubbi sul percorso di Francesca Sorrentino ed è atteso in studio un nuovo tronista di sesso maschile, dopo i flop clamorosi di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi.

Intanto, mentre l’attenzione è per forza di cose rivolta a dame e cavalieri, corteggiatori e corteggiatrici, l’annuncio dell’opinionista ha spiazzato il pubblico in studio come quello a casa: la rivelazione arriva direttamente dai social, colpo di scena clamoroso.

Uomini e Donne, l’opinionista esce allo scoperto e fa l’annuncio

Non potevano mancare i riflettori su di lei all’inizio di questo nuovo anno: Tina Cipollari, dopo il ritorno in onda di Uomini e Donne, si è subito presa la scena annunciando di essere alla ricerca di un fidanzato. Dopo quanto dichiarato a Belve, l’account ufficiale del dating show ha condiviso un vero e proprio annuncio, invitando i telespettatori a candidarsi.

“Tina cerca l’amore. Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665, o vai nel LINK IN BIO su WittyTV e iscriviti ai casting indicando che ti piacerebbe corteggiarla! #UominieDonne” si legge sui social, dove è presente anche un video dove la stessa Cipollari descrive l’uomo che potrebbe rubarle il cuore.

“Allora io, Maria, sono single mai da un po’ di tempo, cerco un uomo, l’età è dai 63 anni. Se poi portati bene può arrivare anche a 77, 78 anni, anche 80. Meglio se è un uomo autonomo che non ha bisogno proprio che, insomma, che io lo accudisco da subito… Se è vedovo è meglio, non credo che possa presentarsi qualcuno simile a quell’età. Anche se ha dei figli va bene, l’importante è che vivono all’estero, che non si occupano più del padre, diciamo, ecco” spiega Tina, con la sua solita verve. Insomma, Uomini e Donne già si infiamma e presto potrebbero esserci tanti corteggiatori per Tina!