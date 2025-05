Weekend a Roma: tra sapori, arte e natura

Roma, cosa fare nel week end: tanti eventi, per tutti i gusti, ecco quali sono i principali

Il secondo fine settimana di maggio porta con sé un’aria frizzante e il sole che inizia a scaldare le strade di Roma. Se stai cercando idee per trascorrere sabato 10 e domenica 11 maggio nella Capitale, ecco una selezione di eventi che spaziano dalla gastronomia all’arte, dallo sport alla cultura, ideali per ogni tipo di curiosità e passione.

Gusto e Tradizione: Festival e Sagre

Festival delle Polpette torna da Eataly Roma, offrendo un viaggio tra le tradizioni culinarie italiane e internazionali. Polpette di carne, pesce e vegetariane, tutte da assaporare al secondo piano di Eataly, dove ogni boccone racconta una storia di sapori autentici.

Via Japan 2025 trasforma Testaccio in una piccola Tokyo con il suo street food giapponese. Dal ramen ai gyoza, passando per sushi e bao, un’esplosione di gusti per gli amanti della cucina nipponica. L’evento si tiene alla Città dell’Altra Economia fino all’11 maggio.

Festa del Narciso a Rocca Priora celebra la bellezza dei fiori e dei sapori locali. Il borgo si trasforma in un giardino a cielo aperto, dove fiori e prodotti tipici del Lazio si incontrano in un’atmosfera festosa e colorata.

Arte e Cultura: Eventi da Non Perdere

GAU – Gallerie d’Arte Urbana all’Eur offre una passeggiata guidata alla scoperta delle campane del vetro trasformate in opere d’arte. Un’occasione per vedere la città sotto una nuova luce, dove l’arte incontra l’ambiente urbano.

“Cats” al Teatro Sistina rivisitato in chiave romana, porta sul palco una versione unica del celebre musical, ambientato in una futuristica discarica di reperti archeologici con il Colosseo sullo sfondo. Un mix di musica, danza e scenografia mozzafiato.

Comix Park 2025 a Guidonia Montecelio è il punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema e cultura pop. Cosplay, tornei di giochi da tavolo, workshop creativi e stand tematici renderanno il fine settimana un’esperienza indimenticabile.

Natura e Benessere: Attività all’Aperto

Era di Maggio all’Orto Botanico offre un’immersione nella natura con visite guidate tematiche, tra cui “La Natura delle Donne: una sfida di Vita”. Un’opportunità per scoprire la bellezza delle piante e riflettere sul legame tra natura e femminilità.

Festa dello Sport al Laghetto dell’Eur trasforma il parco in una palestra a cielo aperto. Con oltre 50 discipline sportive da provare gratuitamente, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all’insegna del movimento e del divertimento.

Far Festival nella Riserva Nazzano Tevere Farfa è un’esperienza immersiva nella natura, con escursioni, laboratori didattici e attività per tutta la famiglia. Un’occasione per riscoprire la biodiversità e l’importanza della tutela ambientale.

Con il bel tempo che promette di accompagnare il fine settimana, Roma si prepara ad accogliere residenti e visitatori con una varietà di eventi che celebrano la cultura, la gastronomia e la natura. Non resta che scegliere l’attività che più ti ispira e goderti la Capitale in tutta la sua bellezza!