Velletri, viabilità: interventi in corso tra centro e periferia, già oltre 900 mq di buche ripristinate.

Prosegue il programma di manutenzione della viabilità cittadina avviato lo scorso 31 marzo, reso possibile anche dal miglioramento delle condizioni climatiche dopo un periodo che ha inciso significativamente sullo stato del manto stradale.

L’amministrazione comunale, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai cittadini, ha già avviato una serie di interventi mirati sia nel centro storico che nelle aree periferiche. In particolare, è stato effettuato il ripristino della riselciatura in via dei Lauri e via Borgia, mentre sono già programmati ulteriori interventi su altre strade selciate del centro.

Parallelamente, è in corso un’attività capillare di colmatura delle buche su diverse arterie cittadine. Nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 17 aprile sono stati eseguiti interventi per un totale di 984 metri quadrati, interessando varie strade sia del centro che della periferia. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza per cittadini e automobilisti.

“Si tratta di un lavoro programmato e continuo, che tiene conto delle priorità emerse anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e che punta a migliorare concretamente la qualità della viabilità urbana”, dichiara l’assessore del Comune di Velletri, Ilaria Neri.

“Desidero ringraziare il sindaco Ascanio Cascella e gli uffici comunali per l’impegno e la professionalità dimostrati: il lavoro di squadra sta consentendo di intervenire in modo efficace su un tema centrale come quello della sicurezza stradale”.

Ilaria Neri

Assessore Comune di Velletri