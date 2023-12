“In every night” è il nuovo singolo dei MoTs

Da venerdì 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “In every night” (LaPOP), il nuovo singolo dei MoTs già disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 dicembre.

“In every night”, terzo singolo che anticipa il secondo EP dei MoTs, è un brano che descrive alcuni momenti che due persone possono vivere sognando di trascorrere la vita e le notti insieme, prendendosi cura dei sogni reciproci. Il testo e la musica si sposano bene nel raccontare, attraverso immagini e suoni, il desiderio dei protagonisti. L’arrangiamento attinge a suoni degli anni ’80, ma le ritmiche sono assolutamente attuali. “In every night” è una canzone adatta ai sognatori, alle persone che non desistono di cercare nell’amore un senso alla vita. La voglia di condividere e di vivere insieme è il filo rosso del brano.

L’autrice della copertina è Cecilia Agata Nolli per Roby Manini Studio.

Spiega il duo a proposito del brano: «“In every night” è il brano che da una nota di sentimento al prossimo EP che faremo uscire nel 2024. In un contesto di brani che parlano prevalentemente del sociale, In every night si differenzia perché affronta il tema dell’amore tra due persone. Per questo abbiamo deciso di proporlo come singolo a ridosso del Natale. Per fare conoscere una versione dei MoTs diversa e, magari, per allietare qualche momento natalizio di chi avrà il piacere di ascoltarci».

Ascolta ora il brano https://lapop.lnk.to/ineverynight

Biografia

Nichola Belli “Nichel” e Andrea Quadrelli “Osea” sono i componenti dei MoTs duo che si è formato nel 2019. Il nome MoTs è l’acronimo del nome esteso del gruppo che sarebbe Modena-Trieste città in cui i due rispettivamente vivono. Nichel e Osea si sono conosciuti grazie alle sonorità della loro musica e dopo poco hanno deciso di unire le forze per dare vita a nuove canzoni. Nascono così i primi brani e con “A casa tutto ok” i MoTs debuttano due anni fa, ottenendo buoni ascolti sia sulle piattaforme musicali che grazie al video di animazione pubblicato sui social media. Seguiranno poi “Paradise” e “Se non avessi te” che assieme “Godersi la tristezza” (Premio Qualità al Festival di Rimini 2022), “Countdown” e “Jolly Roger” hanno dato vita a “7084” il primo album pubblicato dai MoTs che ha avuto un buon riscontro di stream sulle piattaforme musicali.

Consapevoli di provenire da esperienze musicali diverse, i Mots hanno trovato il loro punto d’incontro nel genere electro pop che permette loro di esprimersi sia musicalmente che a livello di testo nel modo più completo.

I testi sono attuali e cercano di offrire una visione della realtà in cui viviamo senza dimenticare di dare uno sguardo all’animo umano.

Attualmente sono in studio di registrazione con il loro produttore Cristiano Norbedo (il terzo Mots) per la realizzazione del loro secondo ep dal quale è già stato estratto un primo singolo “Tear down this wall” e “Crazy Monday”.

