“LTG” il disco d’esordio de La Tempesta Gentile

Da venerdì 5 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “LTG” (Overdub Recordings), il primo album de La Tempesta Gentile.

“LTG” è un disco che non parla di rabbia, rassegnazione, critica, apatia, o qualunque altra sensazione legata alla tormentata condizione terrestre. È un album che, partendo dall’osservazione della terra e da una primordiale passione per l’astronomia, si propone di rappresentare un viaggio in cui le difficoltà e la speranza si fondono tra ostacoli e luoghi inesplorati, alla ricerca della leggerezza perduta. Si tratta di un lavoro che cerca di aprire gli occhi, allargando l’orizzonte e allentando la morsa della gravità.

Spiega la band emiliana a proposito del disco: “LTG è la nostra personale fuga dall’accelerazione gravitazionale che ci tiene incollati a questo pianeta. È il nostro tentativo di distacco dalle forze più dure e implacabili, create tante volte da noi stessi, per appiattirci e omologarci al nostro piccolo mondo. LTG è un viaggio, una nuova prospettiva.”

TRACKLIST:

1 – Interpretare I Sogni (A Volte Serve)

2 – Verso Giove

3 – Esplorazione

4 – Satelliti Galileiani

5 – 9,8

6 – Senza Nome

7 – Senza Nome (Sole)

8 – Magnitudine

9 – Atterraggio Semplice

10 – La Tempesta Gentile

Biografia

La band, nata nel 2021, si propone con un‘essenziale formula a duo, con l’idea di dare una propria rilettura personale del genere chitarristicamente stratificato per eccellenza, lo shoegaze, con i soli utilizzi del basso, supportato dall’effettistica, e della batteria, affiancata da uno strumento denso di risonanze e riverberi come l’handpan. Il tutto per raggiungere un sound allo stesso tempo denso ma diretto, così come saturo, ma nitido nella sua semplicità.

I singoli “Esplorazione” e “Senza Nome (Sole)” hanno anticipato il debut album “LTG”, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 5 aprile 2024.