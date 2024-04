A Mirabilandia appuntamento con Il Piccolo Coro dell’Antoniano e i cori della Galassia

(Adnkronos) –

Sabato 6 e domenica 7 aprile Mirabilandia ospita le esibizioni dei famosi cori Il Piccolo dell’Antoniano e La Galassia dell’Antoniano. Una due giorni – organizzata in collaborazione con Vivi Parchi e con l’associazione Chi ben Comincia – per cantare tutti insieme dal vivo le più celebri canzoni dello Zecchino d’Oro dagli anni ’60 ad oggi. Aprirà il week end Il Piccolo Coro ‘Mariele Ventre’ con un’esibizione alle ore 12 in Piazza della Fama. Un coro misto di 48 bambini creato nel 1963 da Mariele Ventre all’Antoniano di Bologna per accompagnare i piccoli protagonisti del famoso festival musicale. Dal 1995, con la scomparsa della Ventre – alla quale è stato poi intitolato – il coro è diretto da Sabrina Simoni. Il giorno successivo, La Galassia dell’Antoniano festeggerà il suo raduno annuale nella stunt arena del Parco. I 62 cori, sparsi sul territorio nazionale e non solo, quest’anno compiranno ventitré anni di attività pieni di musica ma anche di tante attività benefiche e attività sociali. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti per tutti i visitatori di Mirabilandia. “Questo evento al Parco si rivolge ai bambini ma anche a chi bambino dentro di sé lo è ancora, dice Sabrina Mangia, Sales&Marketing Director di Mirabilandia. In oltre 40 anni, il Piccolo Coro dell’Antoniano ha accompagnato la crescita di molti di noi con una dolce colonna sonora che speriamo farà felice il pubblico di ogni età. Si tratta, inoltre, di una vera e propria eccellenza del nostro territorio di cui andare particolarmente fieri in tutto il mondo”. “Sarà un concerto coinvolgente – spiega la direttrice del Piccolo Coro, Sabrina Simoni – per ballare e cantare con il Piccolo Coro e le sue canzoni in una mattina d’Oro Zecchino! Personaggi, storie ed emozioni da condividere insieme ai nostri amici Mimì, Nunù e Nartico!”. Per ulteriori informazioni e calendario: mirabilandia.it

