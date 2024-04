ANZIO: LA PASQUA SOLIDALE DI PER ASPERA AD ASTRA

La festività della Pasqua è senza dubbio una delle celebrazioni più importanti per la comunità italiana. Durante questo periodo, si celebra la resurrezione del Cristo simboleggiata anche dalla rinascita e dalla speranza per un futuro migliore.

Ad Anzio la solidarietà pasquale si è concretizzata in un gesto di generosità. L’associazione “Per Aspera ad Astra”, come già in passato, ha deciso di dedicare il proprio impegno a sostegno delle famiglie più fragili. Un atto di beneficenza che celebra l’importanza del sostegno reciproco e che rafforza il senso di comunità.

L’Associazione ha donato 300 kg di pasta e 840 confezioni di merende a quattro Caritas che sono sempre un punto di riferimento per i più bisognosi del nostro territorio e che svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza alle persone in difficoltà attraverso servizi di accoglienza, ascolto e sostegno.

I volontari di “Per Aspera ad Astra” si sono recati alla Caritas della Parrocchia Santi Pio e Antonio, alla Caritas della Parrocchia San Benedetto, al “Crocicchio” di Anzio e alla Caritas della Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Lido dei Pini.

In questo particolare periodo è possibile fare ancora di più per alleviare le difficoltà di tutti coloro che si trovano a vivere in una condizione di vulnerabilità.

Le donazioni e i progetti che l’Associazione porta avanti testimoniano che unendo le forze si può fare la differenza. Ogni atto di solidarietà è un segno pasquale, un segno di rinascita che offre la speranza di poter scrivere una storia di fraternità e di amicizia sociale, libere da egoismi, discriminazioni ed emarginazioni.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet