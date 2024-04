“Vorrei bastasse tutto questo” il nuovo album dei Mixotri

Dal 2 aprile 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Vorrei bastasse tutto questo” (Overdub Recordings), il nuovo album dei Mixotri.

“Vorrei bastasse tutto questo” racconta il momento in cui l’imperatore Lao Shang, mentre congedava il suo ospite ringraziandolo della visita, si alzò dal suo trono. Avvolto nella sua tunica verde, si incamminò lento e implacabile verso la finestra del palazzo. I servitori cercarono di fermarlo, urlando e disperandosi, prostrandosi ai suoi piedi, lanciando fiori e stendendo tappeti rossi, ma non capirono: era già morto durante quei passi. Da quel momento in poi, il mondo non cambiò e l’universo continuò il suo corso. Poiché cadde senza sangue, non nacque nulla su quel terreno, né vennero eretti monumenti in suo onore. Perché non tutte le storie meritano di essere raccontate, ma questa sì.

Spiega la band a proposito dell’album: “Pensate a cosa rappresenti per voi, pensate a tutte le volte che ne avete avuto a che fare, pensate a tutte le volte che l’avete incontrata, la banalità”.

TRACKLIST:

1 – È Tutto Inverno

2 – Non Ti Piace Questo Posto Che Ti Piace

3 – Le Luci

4 – Levante

5 – Uscita

6 – Elvis

7 – Vivien

8 – Cassiopea

10 – Entrata

11 – Non So Chi Sono

Biografia

I MIXOTRI, band alternative rock, nascono nella primavera del 2018. Il gruppo è composto da Enrico Mercati (voce), Riccardo Palmieri (chitarra), Francesco Bertoni (chitarra), Andrea Barbari (batteria) e Alessandro Bottura (basso).

Nel 2019 “Prospettive dall’Oblio”, anticipato dal singolo “Mentre La Città Brucia”, rappresenta il loro primo lavoro discografico al quale fa seguito un tour promozionale di supporto all’album. Nel 2022 viene pubblicato il singolo “Sai”. Il brano ottiene un notevole riscontro da parte di pubblico, critica e addetti ai lavori e verrà inserito in varie playlist editoriali, tra le quali spicca quella di “Rock Italiano” a cura della V Rec, sancendo ufficialmente il ritorno post pandemico della band sulle scene. Segue un’intensa attività live in giro per la penisola e l’uscita di un secondo singolo: “BRYO”. Durante il 2023 la band continua ad esibirsi in numerosi concerti e si dedica alla scrittura e alla produzione di un nuovo lavoro discografico.

I singoli “Non ti piace questo posto che ti piace” e “Levante” hanno anticipato il secondo album “Vorrei bastasse tutto questo”, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Ingrooves/Universal Music Group, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 2 aprile 2024.