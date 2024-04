4 maggio 2024: I Resistenti Granata: “Rispetto per Il Grande Torino, modificare il percorso del Giro d’Italia”

COMMEMORAZIONE GRANDE TORINO – 4 MAGGIO 2024

Premesso che non riteniamo la kermesse festante del Giro d’Italia il modo migliore per ricordare che 75 anni anni fa si consumò sul colle di Superga una tragedia che si portò via 31 vite, lasciando nella disperazione mogli, figli, genitori e l’Italia intera, riteniamo che il 4 Maggio la Basilica debba essere raggiungibile da tutti i tifosi che desiderino onorare gli INVINCIBILI, come sempre accaduto.

Visionando sul sito del Giro d’Italia il percorso previsto per la tappa Venaria – Torino, si evince che risulteranno chiuse al traffico, o non attraversabili, praticamente tutte le strade di avvicinamento a Superga, sia da Torino (corso Moncalieri, corso Casale) che da tutti i Comuni della cintura (Pino T.se, Chieri, Trofarello, Moncalieri, San Mauro).

Anche se la Strada Superga resterà aperta al traffico, non sarà comunque possibile, arrivati al Colle, proseguire per posteggiare le auto, essendo chiuse sia la strada per Baldissero che la via Dei Colli (Panoramica).

La Dentera, con una capienza massima di circa 200 persone, non sarà in grado di garantire la salita dei tifosi alla Basilica che dovranno, presumibilmente, condividere i pochi posti disponibili anche con gli appassionati di ciclismo. Considerando infine che il 4 maggio sarà un sabato, è ipotizzabile una grande affluenza di tifosi granata da tutta Italia.

Vi chiediamo pertanto, al fine di evitare possibili serie problematiche, anche di ordine pubblico, di richiedere agli organizzatori del Giro d’Italia di modificare il percorso della tappa del 4 maggio.

In attesa di sollecito riscontro, distinti saluti.

Resistenti Granata 1906