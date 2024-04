Danilo Amerio: Il grande ritorno di un’icona della musica italiana

A 60 anni, Danilo Amerio torna a calcare i palcoscenici italiani con una carriera musicale che spazia tra generi e collaborazioni, dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento e la sua versatilità come cantautore, autore e produttore.

Nato e cresciuto ad Asti, Amerio ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica fin dall’adolescenza. La sua straordinaria vocazione lo ha portato a firmare il suo primo brano per Nicola Di Bari a soli 14 anni, un successo precoce che gli ha valso il suo primo disco d’oro e ha posto le basi per una carriera ricca di successi e riconoscimenti.

Scoperto da Giancarlo Bigazzi, una pietra miliare della musica italiana, Amerio è stato accolto nel suo team autorale e di produzione artistica, sotto la guida illuminata di Pippo Baudo. Il suo debutto discografico avviene nel 1992 con il singolo “Buttami Via”, che lo vede trionfare al Cantagiro di Ezio Radaelli e debuttare a Sanremo Giovani. Da allora, la sua carriera ha conosciuto una serie di successi e collaborazioni prestigiose.

Amerio ha partecipato al Festival di Sanremo in varie edizioni, sia come interprete che come autore. Nel 1993, si è classificato sesto con “I Ragazzi di Via Meda” in collaborazione con Mietta, mentre l’anno successivo ha raggiunto il terzo posto nella sezione nuove proposte con il brano “Quelli come noi”. La sua musica ha toccato il cuore di milioni di persone, grazie a brani come “Chi ha visto Elena” e “I look at the sun”, interpretata da Morris Alberts, che ha raggiunto il disco d’oro.

Ma la sua influenza va oltre i confini nazionali: Amerio ha collaborato con artisti internazionali e ha ottenuto successi anche all’estero, scalando le classifiche in Sud America e in Inghilterra con la sua musica coinvolgente e i suoi testi profondi.

Parallelamente alla sua carriera artistica, Amerio si è distinto per il suo impegno sociale, partecipando a iniziative volte a sensibilizzare contro gli abusi sui minori e sostenendo attivamente organizzazioni solidali come “Telefono Azzurro” e la “Fondazione Federica” per la ricerca contro la distrofia muscolare.

Nel 2024, Amerio fa il suo ritorno sul palcoscenico televisivo come concorrente al Talent show “The Voice Senior”, dove è stato accolto nel team di Gigi D’Alessio. Con la sua voce potente e la sua esperienza pluriennale, Amerio è pronto a stupire il pubblico e a dimostrare che la sua passione per la musica è più viva che mai. Oltre a questo, il cantautore ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “E ci siamo noi”, che arricchirà ulteriormente il suo ricco repertorio musicale. La sua è una storia di talento, passione e impegno, che continua a ispirare e commuovere generazioni di fan in tutto il mondo.