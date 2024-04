Studenti di Anzio diventano portavoce degli animali in pericolo di estinzione

L’Istituto Comprensivo Anzio III di Lavinio e l’Associazione MEET ETS, con il sostegno del programma “Per Chi Crea” promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e da SIAE, hanno il piacere di annunciare la fase conclusiva del progetto #LAMIAVOCEANIMALE: un’iniziativa che unisce educazione, creatività e impegno ambientale e che ha coinvolto attivamente studenti dai 6 ai 13 anni nella creazione di spot audiovisivi che danno voce agli animali fragili presenti nel territorio laziale.

Educazione, Creatività e Impegno Ambientale

Attraverso un percorso didattico che ha visto la collaborazione di ricercatori, esperti di fauna selvatica e professionisti del cinema, gli studenti hanno esplorato diverse fasi del processo creativo, curando tutte le fasi di progettazione e realizzazione degli spot: le ricerche sugli animali in pericolo, la sceneggiatura e la regia, la realizzazione delle scenografie, il lavoro attoriale e le riprese realizzate presso il Teatro Uniko di Lavinio Mare. Risultato di tale processo sono dei video emozionanti che invitano alla riflessione sulla necessità urgente di proteggere la nostra biodiversità, che saranno proiettati nei cinema di Roma e del sud Lazio.

Il lupo, la lepre, l’uccello fratino e la lontra tra le specie laziali protagoniste degli spot, scelte dagli studenti dopo un percorso fatto di incontri di approfondimento e visite guidate alle Oasi Naturali del territorio, tra le quali la Riserva di Tor Caldara che, in occasione della Giornata della Terra 2024, ospiterà l’attività conclusiva del progetto.

Dalla scuola al grande schermo.

La presentazione finale degli spot si terrà la mattina di sabato 4 maggio presso il Cinema Astoria di Anzio, dove gli studenti potranno finalmente condividere con la comunità scolastica le proprie riflessioni sui temi ambientali. I video arriveranno presto al grande pubblico attraverso gli schermi di numerosi cinema di Roma e del sud del Lazio, con l’ambizioso obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, dimostrando l’importanza dell’impegno locale nella lotta globale per la conservazione.

Dall’Argentina ad Anzio, una voce globale.

Il format utilizzato per gli spot, “#SOYTUVOZANIMAL”, è stato gentilmente concesso da Alfabetización Audiovisual, partner argentino dell’Associazione MEET che si impegnerà anche nella diffusione in Sudamerica degli spot, sottotitolati in Spagnolo, garantendo così una dimensione internazionale.

