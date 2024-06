◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete alcuni sforzi fatti verranno premiati, anche grazie all’aiuto di persone amiche e fidate, ci sono cose che si vorrebbero sbloccare subito, ma per ora non e’ possibile, ci saranno piu’ avanti discussioni chiarificatrici in merito, proprio con chi non vi fa andare avanti ora, e comunque quello che ora e’ fermo, prossimo futuro cambiera’ in meglio, la domenica e’ tranquilla

Toro la giornata vi vede alle prese con qualcosa che dovrete mettera a posto, le normali faccende e comunicazioni che vanno e vengono con qualcuno, sarete un po’ indecise se fare qualcosa piuttosto che altro e comunque la giornata scorre liscia

Gemelli qualcosa da scegliere prossimi giorni ci sara’ , si chiude definitivamente qualcosa che ancora dal passato e appunto la scelta e’ di guardare avanti e fate bene perche’ si saranno nuovi incontri, la giornata e’ buona

Cancro finisce una sofferenza e la fortuna riprende a girare, porta con se successi, vittorie e situazioni davvero belle, soluzioni insperate, entusiasmo fiducia insomma tanta roba e tutta bella, la giornata e’ buona

Leone in famiglia c’e’ la sensazione che qualcosa non vada, in realta’ sono solo paure di perdere quello che si e’ conquistato, ma non e’ cosi, anzi comincerete anche a raccogliere i risultati di tanta fatica e lavoro, comunque rasserenatevi, la giornata e’ tranquilla

Vergine la campanella della ” ricreazione ” e’ gia’ suonata, che aspettate a riposare un po’ ? Continuare ad insistere a dare e dare e fare non va bene, fermatevi e riposate un po’ la testa, le questioni che si dovranno mettere a posto lo faranno comunque

Bilancia siete accompagnati, nei prossimi tempi dalla buona stella che non smette mai di brillare per voi, indipendentemente se la guardate o meno, arriveranno delle buone possibilita’ di cambiare le carte in tavola, in positivo prossimamente, non fatevi trovare impreparati, la giornata e’ tranquilla

Scorpione salire su in cima non e’ cosi facile come puo’ sembrare, anzi ogni scalino aumenta la difficolta’, ma a voi, non manca nulla per riuscire, anzi in aiuto avete anche qualcuno che lassu’ vi protegge, direi che proseguire va bene, anche se potete rallentare per un giorno il passo, la giornata e’ buona

Sagittario vi sentite a volte come se doveste sorreggere il mondo, in realta’ vi siete fatti carico di troppa fatica, e’ ora di fermarsi, far scendere dalla posizione comoda chiunque non aiuti realmente e vedrete che per quanto il carico puo’ essere pesante non sara’ mai come prima, e’ ora di prenderne atto e fare i giusti tagli, la giornata e’ di riflessione

Capricorno state sopportando anche voi molto, in alcuni momenti vi sentite tradite, in altre arrabbiate e in alcuni momenti non lo sapete nemmeno voi, e’ il caso di smettere di smuovere mari e mondi, quando sara’ il momento la verita’ arrivera’ e senza andarla a cercare, la giornata e’ un po’ alti e bassi

Acquario Nonostante avete sopportato moltissimo e avete perso la fiducia, in generale naturalmente parlo, una strada c’e’, arriva l’amore, quello che vi fa stare bene e senza paure, e’ ora di godersi un po’ la vita e i regali che ci fa, la giornata e’ buona

Pesci avete passato le tempeste ora c’e’ il bisogno di godere dei momenti di pace e serenita’ con chiunque voi vogliate, e comunque nel tempo la ragione sara’ dalla parte sempre di chi e’ nel giusto, la giornata e’ tranquilla



