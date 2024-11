“Le strade a Merida” è il nuovo EP di Lemó

Dal 15 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Le strade a Merida”, il nuovo ep di Lemó dal quale è estratto il singolo in radio “Ciò che conta è il portamento”.

“Ciò che conta è il portamento” è una canzone ambientata in Messico e descrive uno stato d’animo pacificato, che prende finalmente il posto di una recondita inquietudine da “sliding doors”. E anche se non è più il tempo delle travolgenti passioni giovanili, non è mai troppo tardi per un nuovo e più placido amore.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Gli anni che passano sono solo vestiti nuovi… ciò che conta è il portamento!”.

Quello di “Ciò che conta è il portamento” è un lyric video con un’immagine ironica e surreale, incentrata su di un divano vintage in pelle al centro dell’altopiano messicano; per godersi una pacificazione sentimentale, un traguardo di serenità interiore; e dunque un meritato riposo.

Guarda il lyric video su YouTube: https://youtu.be/nXz636dZojk?si=WGKxkhvV3vUMjXd7

“Le strade a Merida” è il nuovo progetto di Lemó composto da sei canzoni inedite che esplorano sonorità più caraibiche e nordamericane, creando un mix vivace e contagioso. Queste tracce si distaccano dal precedente lavoro, portando un’energia fresca e danzante, dove ritmi sincopati e melodie avvolgenti si intrecciano in un abbraccio sonoro.

Nonostante l’evidente diversità stilistica, la scrittura rimane fedele a quel tocco di Francia che ha sempre contraddistinto il lavoro della band. Le liriche, poetiche e incisive, mantengono un’eleganza tipicamente francese, arricchendo i brani con una profondità emotiva e una sensibilità unica. I testi affrontano temi di libertà, identità e resistenza, facendo eco alle lotte storiche per i diritti civili e sociali, ma con uno sguardo contemporaneo che invita alla riflessione.

In questo modo, il nuovo progetto non solo celebra l’unione di diverse tradizioni musicali, ma sottolinea anche l’importanza dell’arte come strumento di cambiamento e di condivisione. Le canzoni invitano a ballare, a riflettere e a sognare, creando un’esperienza musicale che è tanto divertente quanto significativa.

TRACK-LIST

È l’uomo mio

Se ogni cielo fosse uguale

Magari arrivasse il vento

Devo prendere un treno

Era scritto così

Ciò che conta è il portamento

Biografia

Claudio Paris, in arte Lemó, ha pubblicato nel 2023 “Chi l’avrebbe mai detto!”, il suo primo progetto discografico che ha già riscosso ampi consensi di pubblico e di critica, con la partecipazione di straordinari musicisti che hanno curato gli arrangiamenti dei più grandi cantautori italiani (Lucio Dalla, Ivano Fossati, Fabio Concato, Vinicio Capossela e Gianmaria Testa).

Ad un anno di distanza torna con un nuovo progetto che contiene nuove canzoni, questa volta caratterizzate da sonorità più caraibiche e nord americane, ma senza rinunciare a quel tocco di Francia che ne caratterizza da sempre la scrittura.

“Le strade a Merida” è il nuovo ep di Lemó disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 novembre 2024 dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Ciò che conta è il portamento”.

