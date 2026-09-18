Imprese, Ugoste (AssoCISO): “Vogliamo valorizzare ruolo Ciso e far crescere cultura sicurezza”

(Adnkronos) – “Il Ciso Meetup 2026 per noi rappresenta un momento fondamentale perché stiamo mettendo in campo una serie di azioni volte ad accelerare il percorso degli obiettivi che ci siamo dati con l’Associazione, come valorizzare il ruolo del Ciso, far comprendere meglio tale ruolo all’interno delle singole organizzazioni e far crescere la cultura della sicurezza all’interno delle stesse, in modo da coinvolgere tutti, dai vertici aziendali fino all’ultimo dipendente”. E’ quanto affermato da Fabio Ugoste Presidente AssoCiso, intervenendo nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso la Casa dell’Aviatore a Roma.

“Vogliamo fare questo perché l’evoluzione della cybersicurezza sta portando questo tipo di attività al di fuori dei classici aspetti tecnici. Pertanto, il Ciso deve essere coinvolto all’interno della governance, delle decisioni di business, della gestione del rischio. Inoltre, vogliamo creare una comunità che sia un interlocutore autorevole per le istituzioni, per gli enti e per tutti gli stakeholder, in modo da portare ai tavoli di confronto l’esperienza e le esigenze di chi esercita quotidianamente questo tipo di attività. Il nostro obiettivo finale è migliorare il livello di cybersicurezza delle singole organizzazioni e, quindi, la sicurezza del sistema Paese”, conclude.

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