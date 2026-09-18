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Bollo auto, Ue valuterà esenzione: “Fondi Pnrr basati sui risultati”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Commissione Europea prende “atto della nuova misura adottata dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre”, cioè l’esenzione per il 2027 dal bollo per auto di piccola cilindrata e motocicli, dice un portavoce dell’esecutivo Ue, aggiungendo che “i servizi della Commissione valuteranno la misura alla luce della relazione per Paese del 2026 e delle raccomandazioni specifiche per Paese del 2026, nel contesto del prossimo semestre europeo 2027”.  

Per quanto riguarda le risorse della Recovery and Resilience Facility “è importante ricordare che la Rrf è uno strumento basato sui risultati, nell’ambito del quale i pagamenti agli Stati membri vengono effettuati sulla base delle tappe fondamentali e degli obiettivi realizzati”. 

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