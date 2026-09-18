Bollo auto, Ue valuterà esenzione: “Fondi Pnrr basati sui risultati”
(Adnkronos) – La Commissione Europea prende “atto della nuova misura adottata dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre”, cioè l’esenzione per il 2027 dal bollo per auto di piccola cilindrata e motocicli, dice un portavoce dell’esecutivo Ue, aggiungendo che “i servizi della Commissione valuteranno la misura alla luce della relazione per Paese del 2026 e delle raccomandazioni specifiche per Paese del 2026, nel contesto del prossimo semestre europeo 2027”.
Per quanto riguarda le risorse della Recovery and Resilience Facility “è importante ricordare che la Rrf è uno strumento basato sui risultati, nell’ambito del quale i pagamenti agli Stati membri vengono effettuati sulla base delle tappe fondamentali e degli obiettivi realizzati”.
—
economia
webinfo@adnkronos.com (Web Info)