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Imprese, Bulgarelli (Bper Banca): “Sicurezza informatica attuale, rischi aumentati anche causa ai”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Il tema della sicurezza informatica è quanto mai attuale: i rischi, soprattutto negli ultimi anni, sono incrementati a livello esponenziale, a causa anche dell’introduzione di logiche di intelligenza artificiale, che hanno incrementato i rischi derivanti da esposizioni ad attacchi informatici, di criminalità informatica e di frodi anche sulla clientela”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Bulgarelli, Co-Founder AssoCiso / Chief Information Security Officer Bper Banca, al Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell’Aviatore a Roma. 

“I Ciso delle varie organizzazioni insieme possono rappresentare un presidio importante contro questo tipo di minaccia sempre più emergente. In tal senso, il Meetup è un momento perfetto per unire tutte queste figure che difficilmente possono incontrarsi durante l’anno – conclude – questo è un luogo dove possiamo condividere esperienze e ascoltare i consigli degli advisor che ci danno indicazioni di quali siano effettivamente le minacce che stanno crescendo e dal nostro punto di vista possiamo fare divulgazione sia a livello delle nostre organizzazioni sia a tutti i nostri stakeholder, che per quanto riguarda la banca sono anche la clientela e gli azionisti”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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