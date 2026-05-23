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Formula 1, oggi qualifiche Gp Canada – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Tocca alle qualifiche del Gp del Canada. Dopo la gara sprint di oggi, sabato 23 maggio, vinta da George Russell con la sua Mercedes, il Circus torna in pista per definire la griglia di partenza del Gran Premio di Montreal di domani. Si parte alle 22 ora italiana.  

Dove vedere le qualifiche del Gp di Montreal? Saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti del Gran Premio del Canada saranno visibili anche su TV8, con le qualifiche di oggi in diretta.  

 

La gara di domani inizierà alle 22 ora italiana.  

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