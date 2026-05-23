Cannes, Palma d’Oro a ‘Fjord: il film di Cristian Mungiu conquista il Festival

(Adnkronos) – ‘Fjord’ di Cristian Mungiu vince la Palma d’oro al 79esimo Festival di Cannes. Il film del regista romeno Mungiu ha come protagonisti Sebastian Stan (di recente al cinema nei panni di un giovane Donald Trump in ‘The Apprentice’) e Renate Reinsve, protagonista l’anno scorso sulla Croisette con ‘Sentimental Value’) e racconta della famiglia Gheorghiu: una coppia rumeno-norvegese molto religiosa che si stabilisce in un villaggio all’estremità di un fiordo. Quando il personale scolastico scopre dei lividi sul figlio maggiore dei Gheorghiu, la comunità si interroga se la causa possa essere da attribuire all’educazione tradizionale impartita dai genitori.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)