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Peppino di Capri, il lungo applauso all’inizio dei funerali: tra i presenti anche De Laurentiis

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Sono iniziati nella chiesa di Santo Stefano, a Capri, i funerali di Peppino Di Capri, il cantante scomparso ieri all’età di 86 anni. Oggi, domenica 12 luglio, ad accompagnare l’ingresso del feretro in legno chiaro, ricoperto di rose gialle e accolto dalle note dell”Aria sulla quarta corda’ di Johann Sebastian Bach, i figli del cantante. Tra i presenti, nella chiesa gremita, anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.
 

A fine mattinata, il feretro del cantante era stato accolto da applausi e cori (“Peppino, Peppino”) all’arrivo nella piazzetta di Capri, dove è stato allestito un maxischermo per consentire alle tantissime persone intervenute di seguire la cerimonia funebre. Sull’isola, dalle 17, sarà in vigore il lutto cittadino.
 

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