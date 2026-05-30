Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Champions League, la finale: oggi Psg-Arsenal – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È il giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 30 maggio, il Paris Saint-Germain sfida l’Arsenal – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto della massima competizione europea. Il Psg, campione d’Europa in carica dopo aver battuto l’Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l’Atletico Madrid di Simeone. 

 

Nella scorsa edizione il Psg ha battuto l’Inter in finale 5-0. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cannes 2026, giorno 1: sulla Croisette è tutto pronto per la cerimonia di premiazione

12 Maggio 2026

Sanremo 2024, Fiorello e il ‘caso’ Travolta: “Scippo meno grave del Ballo del Qua Qua”

8 Febbraio 2024

Tumore al seno, il Sud fa rete: nasce il primo modello interregionale di cura

16 Marzo 2026

Bel tempo, sole e nebbia: previsioni meteo prossimi giorni

27 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno