Lions, 1.500 delegati al Congresso Nazionale tra impatto sociale e innovazione

MILANO (ITALPRESS) – Oltre tre giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore: il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74° Congresso Nazionale del Multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano, presso il Centro Congressi del Milan Marriott Hotel, circa 1.500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.

Un Congresso tra attualità, impatto e responsabilità sociale

Al centro del programma, una riflessione ampia e concreta sul contributo dei Lions di fronte alle grandi sfide del nostro tempo: salute e fragilità sociali, con focus su diabete, autismo e disabilità; giovani, inclusione e formazione, attraverso progetti educativi e scambi internazionali; ambiente e sostenibilità, sempre più centrali nelle attività di servizio; diritti umani e geopolitica, affrontati anche nel dialogo con le istituzioni.

Per capire cosa fanno i Lions italiani basta leggere i dati sulle attività dell’ultimo anno, un impatto che va ben oltre il volontariato tradizionale: circa 6 milioni di persone raggiunte attraverso oltre 200 mila iniziative di service (come vengono chiamati i loro progetti benefici) e più di 924 mila ore donate dai volontari, una rete di oltre 40 mila soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio. A questo impegno corrisponde anche un valore economico significativo, con donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Nel complesso, l’impatto economico generato dalle attività dell’associazione si colloca tra i 23,7 e i 28,4 milioni di euro.

Particolare rilievo nel corso del Congresso è stato dato al tema “Etica e responsabilità sociale d’impresa: il ruolo strategico dei Lions”, a conferma del crescente impegno dell’associazione nel costruire ponti tra volontariato, imprese e comunità.

Durante i lavori sono stati presentati e discussi alcuni dei principali service nazionali e multidistrettuali, tra cui progetti per l’accesso all’istruzione (anche a livello internazionale), iniziative contro ludopatia e sovraindebitamento, programmi per la salute visiva e la prevenzione, interventi per la sicurezza stradale e il supporto ai giovani.

“Nel costituire una rete di bene comune la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento perchè può declinare le risposte ai bisogni in tantissimi modi – spiega Rossella Vitali, presidente del Consiglio dei Governatori Lions -. Possiamo riunire le grandi associazioni monotematiche in un’ottica di alleanza per il bene comune, anche su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni possiamo svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito”.

Secondo Claudio Chiarenza, presidente del Comitato Organizzatore del Congresso, a Milano i Lions hanno realizzato “un successo di partecipazione. Questo significa che da anni abbiamo cominciato il turn around, ciò che abbiamo seminato negli anni scorsi sta iniziando a dare i primi frutti. La partecipazione è il segnale che effettivamente certe idee sono rientrate nell’humus del terreno lionistico e di conseguenza la partecipazione viene vista come una chiave per fare insieme, anche con una programmazione migliore”.

Nel corso dei lavori ampio spazio anche ai programmi innovativi come Lions Quest, dedicato allo sviluppo delle competenze personali e sociali dei giovani, e alle attività della Fondazione LCIF, motore globale di interventi umanitari.

Il Congresso ha valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club, protagonisti di sessioni dedicate e della relazione ufficiale sullo stato dell’organizzazione giovanile.

“La nostra associazione prevede molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente, ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per sè stessi e per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai dodici ai trent’anni può fare”, ha affermato Alessandro Salvarani Corsetti, presidente del Multidistretto Leo.

Alberto Soci, responsabile formazione del Multidistretto Italia, già presidente del Consiglio dei Governatori Multidistretto Italia, ha ottenuto l’endorsement dell’assemblea per potersi candidare nel 2028 al ruolo di direttore internazionale, per il quale concorrerà con i rappresentanti di altri Paesi.

– foto f12/Italpress –

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