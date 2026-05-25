Bancali usati e nuovi
GovernoPoliticaUltim'ora

La Russa “Italia dalla parte di Kiev e della pace giusta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – “Caro Ruslan, sono vicino a te e a tutto il popolo ucraino che sta resistendo con sacrificio e determinazione all’invasione Russa e agli incivili attacchi contro cittadini innocenti e città. L’Italia col suo governo, ma anche con ampia parte dell’opposizione, sta dalla parte della Ucraina e della pace giusta. In Italia in ogni sede e quindi anche nel Senato da me presieduto questi sentimenti sono e saranno largamente rappresentati con le parole e con i fatti. Spero di avere presto occasione di riabbracciarti di persona. Viva l’amicizia italo-ucraina”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una lettera inviata a Ruslan Oleksijovyc Stefancuk, presidente del Parlamento ucraino.

(ITALPRESS).
-Foto: ufficio stampa Senato-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo Giovani, Fellow: “Sarò l’Alieno che vi spiega come affrontare la realtà”

12 Dicembre 2023

Personale capitolino, ok a regolamento incentivi per i tecnici

4 Marzo 2023

Gaza, il dopoguerra e lo Stato palestinese: il no di Netanyahu agli Usa

19 Gennaio 2024

Dramma a Catanzaro, si getta dal balcone con i figli: muoiono mamma e due bimbi

22 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno