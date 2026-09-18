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“Mariotto tu sei a ‘Ballando’ e non capisci niente di ballo…”, la frecciata di Caterina Balivo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Mariotto tu sei a ‘Ballando’ e non capisci niente di ballo…”. Con queste frecciata Caterina Balivo ha punzecchiato il giurato di ‘Ballando con le stelle’, Guillermo Mariotto, durante la puntata di oggi de ‘La volta buona’.  

Il botta e riposta è nato dopo che il giurato, ospite in studio, ha appoggiato le critiche di Cristiano Malgioglio a Elettra Lamborghini, nuova giurata di ‘Tale e Quale Show’. Il paroliere ha definito infatti la cantante poco talentuosa, sostenendo che non sapesse “cantare né ballare”.  

Caterina Balivo ha preso subito le difese della cantante: “Non toccatemi Elettra Lamborghini”. “Ci sono diverse opinioni sul fatto”, ha commentato Mariotto lasciando chiaramente intendere la sua posizione a riguardo, contraria a quella della conduttrice.  

A quel punto è arrivata la stoccata di Balivo: “Pure tu sei a ‘Ballando’ e non capisci niente di ballo”. “Rimangiati subito quello che hai detto”, ha replicato immediato Mariotto con tono scherzando, accogliendo la battuta della conduttrice.  

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