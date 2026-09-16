La guerra a Lotito e le accuse false, quattro casi sotto esame

(Adnkronos) – La contestazione a Claudio Lotito è da anni una presenza costante nel rapporto tra la tifoseria della Lazio e la società. Ma nell’attuale vicenda giudiziaria il tema è più preciso: alcune informazioni circolate sul presidente e sulla Lazio sono considerate dagli inquirenti false e sono finite al centro di un’inchiesta per aggiotaggio e manipolazione del mercato. Non si tratta, quindi, della semplice critica alla gestione della società da parte dei tifosi. L’ipotesi della procura di Roma è che ci sia un “disegno unitario” orchestrato per destabilizzare la S.S. Lazio, società quotata in Borsa, e spingere il presidente Lotito a cedere il club sotto la pressione mediatica e della piazza. Le accuse riguardano fatti precisi e sono sostanzialmente quattro.

“Lotito vuole far retrocedere la Lazio”

È probabilmente l’accusa più pesante. Secondo la ricostruzione finita sotto esame della Procura, sarebbe stata diffusa la voce che Lotito avesse interesse a portare volontariamente la Lazio in Serie B per incassare il cosiddetto ‘paracadute’, quantificato in circa 35 milioni di euro. Un’accusa che attribuirebbe al presidente la volontà di danneggiare sportivamente la propria squadra per un vantaggio economico. Secondo gli inquirenti, questa informazione sarebbe falsa.

“La Lazio sta per essere venduta”

Un’altra ricostruzione riguarda la presunta imminente cessione della società. Nel corso dei mesi sono circolate indiscrezioni secondo cui Lotito sarebbe stato pronto a lasciare il controllo della Lazio e che ci sarebbe già stato un acquirente interessato. Anche questa circostanza è finita sotto la lente della Procura, che sta cercando di stabilire se la diffusione di tali informazioni facesse parte di una strategia finalizzata ad aumentare la pressione sul presidente.

“Esiste un’offerta da 450 milioni”

Qui la voce diventa ancora più precisa. Il 31 maggio 2026 venne pubblicata la notizia di una presunta offerta da 450 milioni di euro da parte di JP Morgan per acquistare la Lazio. Secondo quanto riportato negli atti dell’inchiesta, quella offerta non sarebbe mai esistita. È un elemento importante perché non si parlava semplicemente di un possibile interesse per il club: venivano indicati un presunto acquirente e una cifra precisa.

“Le società di Lotito sono in difficoltà economica”

Tra le informazioni finite sotto esame ci sono infine anche quelle relative alla presunta situazione di difficoltà economica delle società riconducibili a Lotito. Anche queste notizie vengono inserite dagli investigatori nel quadro delle informazioni che avrebbero potuto influenzare la percezione della solidità economica dell’imprenditore e, più in generale, la valutazione della Lazio.

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