Sarri punge la Juve: “Non ho grandi ricordi di quell’anno e nessun rimpianto”

(Adnkronos) –

“È stata una stagione strana, una stagione con stadi vuoti praticamente da marzo in avanti. Forse anche per questo motivo, non ho grandi ricordi di quell’esperienza. In ogni caso, nessun rimpianto”. Con queste parole l’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri torna sulla stagione 2019/2020 trascorsa sulla panchina della Juventus e conclusa con lo scudetto e con un esonero pochi giorni dopo. Il tecnico toscano e il club bianconero si ritroveranno domenica all’Allianz Stadium.

“Questo è un anno di costruzione, la società e il direttore sportivo non fissano obiettivi materiale di breve periodo, ma parlano di costruzione per avere obiettivi solidi nel medio periodo -spiega Sarri al microfono di Sky Sport-. Il modulo? Lascia il tempo che trova, adesso conta il modo di difendere e l’idea per attaccare, come la squadra si muove e ragiona collettivamente”.

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