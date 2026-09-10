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Maltempo a Roma, nubifragio e vento sulla Capitale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Maltempo a Roma. Nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, sulla Capitale si è abbattuto un nubifragio che ha allagato le strade della città e creato numerevoli disagi. La pioggia, con relativo abbassamento delle temperature, era già arrivata nelle prime ore del mattino con un violento temporale che aveva colpito praticamente tutte le zone di Roma. 

Una breve ‘pausa’ dal maltempo era arrivata verso l’ora di pranzo, mentre nel primo pomeriggio la storia si è ripetuta con un nubifragio e fortissime raffiche di vento. Pioggia e maltempo sono attesi per tutta la giornata di oggi, con la situazione meteo che dovrebbe migliorare in serata. 

 

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