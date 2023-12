Love Ghost – è uscito il video di “Hollywood Blvd” con la collaborazione di Go Golden Junk

Hollywood Blvd è una canzone che fonde l’atmosfera rilassata della California con la cruda realtà della vita notturna.

Con testi che raccontano notti di eccessi e di disinibizione sull’Hollywood Blvd Love Ghost mette in risalto la sua autenticità guidando una vecchia macchina e suonando la chitarra. La canzone esprime la determinazione a seguire la propria strada, indipendentemente dalle opinioni degli altri.

Insieme a Go Golden Junk apporta ulteriori livelli affrontando la complessità dell’essere un artista. Nonostante l’apparente nonchalance, la canzone suggerisce un profondo legame con la solitudine e l’inevitabilità di certi destini hollywoodiani.

L’approccio musicale combina elementi pop e rap con un’atmosfera fresca e spensierata, ideale per chi cerca un’esperienza autentica nella città dei sogni.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=AjRzSo8YzA8

Biografia:

Hollywood Blvd segue una serie di singoli per Love Ghost elogiati da Rolling Stone, American Songwriter, FLAUNT, Alternative Press, Lyrical Lemonade, Earmilk e molti altri.

I Love Ghost sono stati recentemente in tournée in Europa dove hanno suonato al festival Rockpalast trasmesso in tutta la Germania dalla televisione tedesca. A Città del Messico hanno suonato all’Auditorio BB, all’Indie Foro Rocks e al Amazon Gamergy Festival, trasmesso in tutta l’America Latina. Hanno realizzato canzoni con artisti di tutto il mondo tra cui Rico Nasty, Adan Cruz, Teeam Revolver, Geassassin, Mabiland e Tankurt Manas.

Finnegan Bell dei Love Ghost è attualmente in Messico e sta scrivendo e registrando con molti artisti latini, tra cui Wiplash, Dan Garcia, Ritorukai, Go Golden Junk, ND Kobi, FLVCKKA, Phyzh Eye, Josue, Young Dupe, Blnko, Helian Evans e molti altri. I produttori con cui stanno lavorando in Messico includono Shantra (l’ultimo album dei Santa Fe Klan), BrunOG (nominato ai Latin Grammy) e SAGA.

Website: https://www.loveghost.com

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/love-ghost/345566313

Instagram: https://www.instagram.com/loveghost_official

YouTube: https://youtube.com/@LoveGhost

Twitter: https://twitter.com/@LoveGhost_

Facebook: https://www.facebook.com/loveghost.official

Soundcloud: https://soundcloud.com/loveghost_official

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7oYWWttOyiltgT19mfoUWi

Deezer: https://www.deezer.com/us/artist/345544

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@loveghost_official

Wikipedia: https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Love_Ghost_(band)