Ilary Blasi è in dolce attesa? Il dettaglio della foto non sfugge ai fan

La conduttrice Mediaset, ex moglie di Francesco Totti, sarebbe in dolce attesa: la gioia dei fan di Ilary Blasi.

Sono trascorsi due anni e mezzo da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio, lasciando l’Italia intera senza parole.

Da quel momento sia la conduttrice che l’ex Capitano della Roma hanno iniziato a voltare pagina e a oggi entrambi hanno ritrovato l’amore. Proprio la presentatrice ha trovato conforto tra le braccia di Bastian Muller, al quale è ormai legata da diverso tempo. Col passare dei mesi la coppia ha conquistato il cuore del web e di certo in molti fanno il tifo per loro.

Ilary Blasi, il dettaglio non sfugge ai fan

In queste ore tuttavia un ennesimo gossip ha riportato la Blasi al centro dell’attenzione mediatica. Tutto è iniziato quando il nuovo numero del settimanale Diva e Donna ha rivelato che Ilary sarebbe incinta e che starebbe aspettando un figlio da Bastian. Ad alimentare i pettegolezzi è una foto postata dalla rivista, in cui vediamo proprio Muller abbracciare da dietro la sua compagna, mentre con una mano le accarezza dolcemente la pancia.

A quel punto in rete è esploso il gossip e in molti si stanno convincendo del fatto che Ilary Blasi sia incinta. Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo di voci di corridoio e vi invitiamo a prendere i pettegolezzi con le pinze. Attualmente infatti i diretti interessati non hanno mai confermato le chiacchiere sul loro conto e di conseguenza non bisogna dare per certa la notizia.

La Blasi nel frattempo si starebbe concentrando anche su nuovi progetti. Si mormora infatti che a breve sia prevista l’uscita del sequel del docu-film Unica, che ancora una volta promette grosse rivelazioni. Ma di cosa parlerà stavolta la presentatrice? Non resta che attendere per scoprirlo.

Il mondo dello spettacolo italiano rimane quindi sospeso tra conferme ufficiali ed enigmi irrisolti riguardanti uno dei suoi volti più amati: quello radioso ed enigmatico di Ilary Blasi, capace ancora una volta di tenere tutti con il fiato sospeso attorno alle vicende della sua vita privata tanto quanto ai suoi successivi passi nel mondo dello spettacolo.