Pasqua più amara? Il prezzo (inaspettato) di uova e colombe

Pasqua sarà anche un’amara sorpresa per tutti i consumatori: prezzi alle stelle per colombe e uova di cioccolato

Ti sei mai trovato a girare tra gli scaffali del supermercato con un solo obiettivo: comprare un’uovo di cioccolato o una colomba per le feste, ma sei tornato a casa con il portafoglio più leggero del previsto? Se la risposta è sì, non sei il solo.

Quest’anno, il vero “sorpresone” di Pasqua non si trova dentro l’uovo, ma sull’etichetta del prezzo. Secondo un’indagine di Altroconsumo, uova di cioccolato e dolci pasquali stanno vivendo una nuova ondata di rincari che colpisce soprattutto le famiglie. E non parliamo di pochi centesimi: i numeri raccontano di un aumento continuo che, sommato negli ultimi due anni, raggiunge il +13,1% solo per le uova.

Oggi, il costo medio al chilo delle uova pasquali si aggira attorno ai 56,10 euro, ma ci sono casi limite in cui si arriva a pagare anche 131 euro/kg. Una follia? Forse sì, ma non tutto dipende dalla qualità del cioccolato.

Il vero “peso” nel prezzo è dato dal contenuto: più la sorpresa è griffata, ispirata a cartoni animati o personaggi delle serie preferite dai più piccoli, più il costo lievita. L’associazione dei consumatori fissa a 10 euro il “prezzo giusto” per un’uovo confezionato. Peccato che sugli scaffali reali, questa soglia venga superata quasi sempre, grazie anche a strategie commerciali a volte poco trasparenti.

Prezzi record per le uova ma anche le colombe non scherzano

Ma se le uova ci fanno alzare il sopracciglio, le colombe di Pasqua non sono da meno. La versione classica, quella con glassa e mandorle, registra un rincaro del 20% rispetto all’anno scorso. In pratica, si è passati da 9,98 a 11,96 euro al chilo.

Più contenuto, ma comunque presente, l’aumento per le colombe “speciali”, quelle farcite con creme o ingredienti particolari: +10% per un prezzo medio di 14,06 euro/kg. E poi ci sono le colombe artigianali, il top di gamma, che arrivano a sfiorare i 50 euro/kg. Qui il rincaro è appena dell’1%, ma il costo resta comunque fuori portata per molti.

Altroconsumo invita anche alla prudenza davanti a quelle colombe già in vendita con etichette scontate: spesso non si tratta di vere offerte, ma di tecniche per far sembrare un prezzo più conveniente di quanto sia realmente. Insomma, quest’anno il sapore della tradizione costa caro.

E se la colomba prende il volo e l’uovo pesa più dell’oro, viene da chiedersi: quanto siamo disposti a spendere per un dolce che dura il tempo di una festa? Forse è arrivato il momento di riconsiderare il nostro modo di fare spesa, di valorizzare i prodotti semplici e genuini, e magari riscoprire anche la gioia di preparare qualcosa in casa. Chissà, magari la vera sorpresa… è risparmiare.