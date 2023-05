Quanto costa comprare casa a Milano?

I prezzi delle case a Milano sono al centro dell’attenzione ormai da tempo. In un periodo all’insegna delle incertezze economiche, le quotazioni altissime della metropoli lombarda si stanno rivelando problematiche per molte persone (non è un caso che ci siano tantissimi professionisti che scelgono di lavorare a Milano e di vivere in città come Torino, vicine e molto più sostenibili dal punto di vista economico).

In questo momento – dati di aprile 2023 – comprare casa a Milano ha un costo medio di 5213 euro al metro quadro. I prezzi minimi sono pari a circa 2689 euro, mentre i massimi superano i 10.000.

Come ben si sa, il capoluogo lombardo è caratterizzato dalla presenza di numerosi quartieri, ciascuno con la propria storia e specificità. Dal punto di vista dei prezzi degli immobili, la zona caratterizzata da una crescita più consistente è quella di Musocco – Villapizzone.

In questo caso, si “vive di rendita” dell’effetto Expo e, in particolare, della riqualificazione degli edifici di Cascina Merlata.

Dopo un periodo di tempo all’insegna dell’aumento dei prezzi delle case, sta perdendo un po’ quota la zona di San Siro. L’effetto dell’arrivo della metropolitana lilla, attesa per anni in quella parte della città, sta scemando. Gli occhi di tutti, investitori immobiliari in primis, sono infatti puntati sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza.

Il dibattito su una possibile demolizione del tempio del calcio meneghino è acceso da tempo. Nel caso in cui dovesse essere concretizzata per far posto, nell’area rimasta libera, a complessi residenziali, i prezzi delle case in zona farebbero uno straordinario balzo in avanti, arrivando a sfiorare i 6000 euro al metro quadro.

La soglia psicologica dei 5000 euro/metro quadro è stata superata in zone come quella di Bande Nere e del Giambellino. In questo caso, si prevedono ulteriori incrementi nel prossimo futuro. Il motivo? L’arrivo della linea 4 della metropolitana.

Quanti anni di stipendio servono per comprare casa a Milano?

Comprare casa a Milano vuol dire impegnarsi economicamente per (quasi) una vita. Come evidenziato da un’indagine condotta da una celebre piattaforma di crowdfunding sostenibile, sotto la Madonnina ci vogliono in media 50,3 anni prima di diventare definitivamente proprietari.

Si tratta del record in Italia? Assolutamente no! A Lucca ce ne vogliono 51,3. A Bolzano, addirittura, si diventa proprietari immobiliari dopo 63 anni e oltre di stipendio.

In media, i giovani che comprano casa oggi ci mettono il doppio del tempo rispetto ai loro genitori per finire di pagarla.

Come trovare la casa giusta a Milano

Trovare la casa giusta a Milano può sembrare un’impresa titanica, e non solo per i prezzi. Bisogna considerare, infatti, anche la necessità di acquistare immobili adeguati dal punto di vista energetico.

In Italia, lo stock immobiliare è estremamente scarso da questo punto di vista, il che rappresenta un problema non da poco anche in vista dell’approvazione, nei palazzi di Bruxelles, di novità come la normativa per le case green.

Per fortuna, al giorno d’oggi l’utente ha a disposizione uno strumento molto prezioso, ossia il web.

Attenzione, però: è fondamentale scegliere bene le fonti. Bando ai siti generalisti e focus, invece, su quelli specializzati.

La peculiarità di questo portale? Il fatto di essere contraddistinto unicamente dalla presenza di annunci postati da agenzie immobiliari.

Una volta selezionato qualche immobile, bisogna fare il punto della situazione sulla vicinanza con servizi come scuole, spazi verdi, supermercati. Inoltre, bisogna controllare la distanza rispetto al posto di lavoro e ai mezzi pubblici.

Se la zona è ben servita e non si hanno necessità relative alla gestione dei figli, si può anche, in alcuni casi, rinunciare alla macchina di proprietà.

