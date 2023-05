Milano: la movida notturna e le discoteche più famose

Alzi la mano chi, da giovane, non ha mai avuto il sogno di organizzare una serata all’insegna del divertimento a Milano. La città meneghina, effettivamente, non ha eguali quando si tratta di soluzioni per godersi la vita notturna, per tutti i gusti: ci sono gli annunci di donna cerca uomo a Milano per chi desidera un divertimento un po’ più spinto, ma anche numerose discoteche e locali in grado di garantire serate veramente indimenticabili.

Insomma, Milano regna sovrana quando si tratta di musica, indipendentemente dal genere a cui si sta facendo riferimento. Non a caso, nella città meneghina le discoteche abbondano e c’è la possibilità davvero di partecipare ad eventi e serate in grado di soddisfare un po’ tutti i gusti musicali, anche quelli un po’ più complessi. In effetti, il numero di discoteche aperte a Milano è veramente impressionante e c’è solo l’imbarazzo della scelta.

I Magazzini Generali

Tra le realtà notturne più belle e famose di Milano troviamo sicuramente i Magazzini Generali. Uno dei punti di forza di questa discoteca è senza dubbio rappresentato da una location veramente unica, visto che si trova in un vecchio magazzino industriale degli anni Cinquanta. Questo locale permette di ospitare fino al massimo a 1000 persone: qui vengono organizzati eventi e serate di altissima qualità, visto che vengono invitati dj internazionali e vip come Nicky Romero, Carlo Cox, Tiga, Carl Craig, Cassius, Chemical Brothers e Lazor. Un punto di riferimento per la movida notturna milanese, sempre ben orientato verso il futuro.

Il Loolapaloosa

Si trova in Corso Como e non c’è dubbio che si tratti di una delle discoteche più apprezzate e rinomate del capoluogo meneghino. Grande ritmo, musica di buon livello e tantissimi giovani in sala da ballo. Il Loolapaloosa offre una serata all’insegna delle tradizioni, dal momento che si inizia sempre con il classico aperitivo milanese. Dalle 23 in avanti ecco che ci si può scatenare in pista da ballo, assaporando un’atmosfera che è sempre decisamente cordiale ed allegra. Selezione all’ingresso? Non è richiesto un dress code particolarmente elegante e sicuramente c’è meno rigore rispetto ad altri locali della movida notturna milanese. Selezione musicale? Qui vengono suonate le hit più apprezzate del momento, in compagnia dei classici pezzi latini e funky.

The Club e Just Cavalli

Spostandosi nel quartiere di Brera, ecco che si può trovare un’altra discoteca di qualità, ovvero The Club. Stiamo parlando di una discoteca decisamente famosa e apprezzata anche per via della presenza di veri e propri ballerini professionisti, che qui trovano un ambiente perfetto dove esibirsi. Non mancano gli eventi con le serate a tema, tantissimi dj alla consolle e pure luci e divertimento senza fine. Alta anche la qualità della musica, dal momento che si balla a ritmo di hip hop e musica dance, organizzando varie serate a tema.

Da non perdere anche il Just Cavalli: si tratta di una discoteca che è nata su impulso del ben noto stilistica Roberto Cavalli. In fondo, questa è una delle discoteche più famose di tutto il capoluogo meneghino, al punto tale che nei primi anni Duemila ha ricevuto vari premi come locale più innovativo sia in termini di tendenze glamour e chic. Per sei anni di fila è stato nominato e premiato come club più bello in tutto il mondo. Eventi a non finire che vengono organizzati lungo l’intera settimana e che prendono il via dalle 19:30 in avanti. Diversi i generi musicali che vengono suonati all’interno dei locali del Just Cavalli, tra cui quella dance, quella commerciale e quella hip hop. Tanti i dj internazionali ben noti ospitati al Just Cavalli, tra cui Chris Brown, Wiz Khalifa, David Guetta e Bob Sinclair.