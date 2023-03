Domenica 19 marzo ‘Vita in foresta’ e promozione Festa del papà al Bioparco

Il Bioparco di Roma aderisce alla Giornata Internazionale delle Foreste domenica 19 marzo con l’evento “Vita in foresta: adattamenti, curiosità e minacce”. Le famiglie avranno la possibilità di partecipare a laboratori interattivi alla scoperta degli ecosistemi più ricchi di biodiversità del mondo.

L’iniziativa vuole sensibilizzare sull’importanza delle foreste, che forniscono ossigeno, medicine, acqua e tanto altro, garantendo la sopravvivenza di molte specie, uomo compreso.

Dalle ore 11.00 alle 16.00 saranno dislocate nel parco cinque postazioni tematiche, la prima ‘L’esperto risponde’, all’ingresso, dove i partecipanti riceveranno un questionario da completare grazie agli indizi ricevuti in ogni postazione. Nella stazione dedicata a ‘Leoni, tigri e leopardi: chi è il Re della foresta?’ sarà presente un grande puzzle per apprendere come la colorazione del mantello dei grandi felini li aiuti a mimetizzarsi. Nella postazione dedicata a ‘l’elefante asiatico: il gigante della foresta’ si svolgerà un laboratorio educativo per scoprire tutti i segreti dei pachidermi. La tappa dedicata all’attività ‘Foreste in bilico’ ha un forte valore simbolico, si osserverà infatti una torre di mattoncini, che rappresenta l’ecosistema, che man mano verrà privata dei tasselli, per dimostrare che ogni azione provoca una conseguenza, spesso irreversibile. Infine nella stazione ‘Le stagioni dell’orso’ si capirà, osservando da vicino i materiali didattici, adattamenti, curiosità e minacce del più grande abitante dei nostri boschi.Al termine del percorso, dopo aver toccato tutte le postazioni ed aver risposto ai quiz, un animatore scientifico rivelerà le risposte giuste svelando ancora curiosità sulle specie di foresta e i partecipanti riceveranno un gadget.

L’evento è organizzato in occasione della “Giornata internazionale delle foreste” indetta dall’ONU che si celebra il 21 marzo di ogni anno e fa parte della campagna “Foreste sottosopra”, ideata dal gruppo di lavoro EDUZOO, gli educatori della UIZA (Unione italiana Zoo e acquari), realizzata per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema delle foreste, sia terrestri sia acquatiche.

Le attività sono comprese nel costo del biglietto e si svolgono su prenotazione da effettuare domenica stessa all’ingresso.

Il 19 marzo è anche la Festa del Papà; per festeggiarla, il Bioparco propone da lunedì 13 a domenica 19 marzo la promozione ‘verde papà’ che prevede l’ingresso a 10 Euro (anziché 17 Euro) per tutti i papà che si presenteranno in biglietteria con almeno un indumento verde.

