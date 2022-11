“The clouds appear so dark”, il nuovo singolo di Max Deste

Il nuovo singolo di Max Deste, dal titolo “The clouds appear so dark”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’11.11.22.

Questo brano pop bilingue (italiano-inglese) parla di un presente sempre più ansiogeno. Alla lunga serie di problemi e di emergenze che ci affliggono, si è infatti aggiunto anche lo spettro di un’apocalisse nucleare. È difficile in queste condizioni coltivare una relazione, e di conseguenza progettare un futuro. L’unico modo per non lasciarsi abbattere è quello di ancorarsi ad ogni singolo istante, restare consapevoli qui e ora, coltivare l’amore per la vita, e resistere tutti insieme, come suggerito dal ritornello in inglese.

Max Deste è uno scrittore e cantautore svizzero. Laureato in lettere a Losanna, attualmente vive nel Canton Ticino, dove è insegnante di scuola media e docente DFA. Il nuovo album da solista vedrà la luce nel corso del 2023. Attualmente è in tour per promuovere il suo ultimo romanzo dal titolo “Il desiderio di cadere”.

 e ℗ Max Deste 2022  Suisa (IPI: 00734 64 30 46)

Crediti

Testi e musiche: Max Deste

Arrangiamenti: Roberto Colombo e Riccardo di Filippo

Mix e master: Heaven Recording Studio (Lugano)

Grafica copertina: Studio Edro 21 (Firenze)

Dati tecnici

ISRC: usl4q2214293

UPC: 198004879507

Track Length: 03:26

Streaming:

Apple Music / iTunes:

https://music.apple.com/us/album/the-clouds-appear-so-dark-single/1652764356

Spotify:

https://open.spotify.com/album/4AYOWhuwpYVg0ftFwUmY4H

Amazon:

https://amazon.it/music/player/albums/B0BLLZQWJD?marketplaceId=APJ6JRA9NG5V4&musicTerritory=IT&ref=dm_sh_KrsNwUuDfcGt796ynH5HTWIw1

Mx3:

https://mx3.ch/t/1IqU

YouTube:

https://youtu.be/vQ-C2wKAUyo

Contatti

Mail: mdestefa1@me.com;

Sito: www.maxdestefanis.ch;

Cell.: 0041 76 594 22 84

Social:

Facebook: Max Deste

Instagram: #maxdestemusic

TikTok: @maxdeste

Linkedln: Max Deste

Discografia

. The clouds appear so dark (singolo, 2022)

. Innesca la felicità (singolo, 2021)

. Antidoto 21 (album, 2021)

. Ho fiducia in te (singolo, 2021)

. Qualcosa di magico (singolo, 2020)

. Dolce far niente (singolo, 2020)

. Chiaroscuro (singolo, 2019)

. Ok Silenzio (album, 2018)

. Dove finisce il giorno (singolo, 2018)

. Ancora estate (singolo, 2018)

. Danzare tra le nuvole (singolo, 2018)

. Segui il tuo respiro (reading musicale live, 2017-2018)

. Show Surprise (reading musicale live, 2013-15)

. Il tuo cigno è morto (album, 2013)

. Neverdie (album, 2013)

. We are the same (singolo, 2013)

. Corpi violati (singolo, 2013)

. Rumore primo (colonna sonora teatrale, 2011)

. Solitaire (album, 2009)

. Borderline (album, 2008)

